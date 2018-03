Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, informeaza HotNews.ro. Legea a fost deja contestata ...

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, dupa o cerere de reexaminare a președintelui Romainiei. astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.Legea…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege initiat de Guvern prin care se are in vedere modificarea si completarea legislatiei penale si procesual penale pentru punerea acesteia in acord cu prevederile Constitutiei, asa cum au fost acestea interpretate prin 13 decizii ale CCR.

- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat luni, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca referendumul privind modificarea Constitutiei astfel incat familia sa fie definita ca uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie ar urma sa aiba loc in mai. “Cel mai probabil in luna…

- Comisia pentru Legile Justitiei discuta luni amendamentele depuse la Senat, la proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei. Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, in calitate de for decizional, dupa ce…

- O noua modificare a Constituției. Despre ce este vorba / În prezent, Constituția Republicii Moldova divizeaza libertatea de asociere în doua componente: libertatea întemeierii și afilierii la sindicate și libertatea partidelor și a altor organizații social-politice. Deputatul Igor…

- Presedintele Klaus Iohannis a intors la Parlament proiectul Legii referendumului cerand reexaminarea acestuia. In conditiile in care sustinatorii din Parlament ai referendumului initiat de...

- Este vorba despre Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea…

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor pe 21…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- La doi ani de la depunerea in Parlament a initiativei civice de modificare a Constitutiei, alaturi de 3 milioane de semnaturi, sustinatorii familiei traditionale vor primi o veste buna: referendumul urmeaza sa aiba loc in luna aprilie sau mai 2018.Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017,…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Este important de știut ca faptele de violența domestica pot fi: omorul, tentativa de omor, loviri și alte violențe, vatamare corporala, lipsire de libertate, amenințare, harțuire ș.a. Numai anul trecut s-au inregistrat 84 de omoruri. M.A.I. impreuna cu celelalte instituții a facut demersurile pentru…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Senatul a respins luni, cu 61 de voturi "pentru" si 23 de voturi "impotriva", propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice, scrie News.ro. Initiatorii au spus, la momentul depunerii…

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. De asemenea, conform acestuia, Legea privind organizarea CSM se va discuta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Constitutia Romaniei ofera o putere uriasa sefului statului, dar acest presedinte refuza sa se foloseasca de ea. Teza potrivit careia Iohannis nu avea ce sa faca, este falsa. Propaganda Antenei 3, care acum l-a luat in brate pe Iohannis, omite sa citeasca articolul 103 din legea fundamentala:…

- Președintele Romaniei a trimis joi, 18 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor de la Dej. Va prezentam textul integral al cererii: CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor Legea pentru inființarea…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Comisia Electorala Centrala a respins cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral și, astfel, s-a trecut la sistemul mixt de vot, scrie Radio Chisinau.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a respins cu șase voturi „impotriva” și doua voturi "pentru", cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ de anulare a votului mixt. {{262558}}Reamintim ca grupul de inițiativa privind organizarea referendumului…

- In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Avocata lui Liviu Dragnea in Dosarul Tel Drum, Maria Vasii, a explicat ca exista in acest dosar un personaj politic, fost membru in Guvern, care prin declarațiile sale se autodenunța. Vasii anunța ca jurnaliștii și opinia publica vor avea acces la dosar ”cat de curand”. La un dosar accesul devine…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Senatorii PNL au atacat, vineri, la Curtea Constitutionala modificarile si completarile la Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, sustinand ca este incalcata o decizie anterioara a CCR, potrivit careia data referendumului trebuie stabilita printr-o lege distincta.

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare…