Senatul a decis: Lunea viitoare, zi liberă de Paştele Catolic Biroul permanent al Senatului a decis ca saptamana viitoare, de Pastele Catolic, luni sa fie zi libera, iar programul de marti si miercuri sa fie alocat lucrarilor in comisii. "Despre programul de lucru de saptamana viitoare, au existat solicitari, avand in vedere ca duminica viitoare este Pastele catolic, luni sa fie zi libera si s-a aprobat, miercuri era prevazuta zi de lucru in plen, dar s-a hotarat sa fie modificat cu zi de lucru in comisii, avand in vedere ca nu avem o ordine de zi atat de incarcata care sa necesite o urgenta", a spus luni Tariceanu, dupa sedinta Biroului permanent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

