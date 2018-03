Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.

- „Cel mai probabil, alegerile locale pentru funcțiile de primari în municipiile Chișinau și Balți vor avea loc pe data de 20 mai 2018”, au declarat pentru TIMPUL surse apropiate Comisiei Electorale Centrale (CEC), care s-au aratat convinse ca anunțul oficial va fi facut la începutul…

- BERBEC Se intrevede o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munca si acasa. Aveti idei originale si valoroase, care va pot fi de mare ajutor pe plan profesional. In plan relational, este o zi buna pentru rezolvarea controverselor sau a eventualelor conflicte, pentru reconcilieri…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.Legea a fost adoptata cu 95 pentru și un vot impotriva.…

- INVESTITIE… Consiliul Judetean Vaslui a aprobat constructia unui spatiu special destinat aterizarii elicopterelor SMURD, care sa preia cazurile grave care necesita transportul de la Spitalul Judetean de Urgenta catre clinicile din Iasi sau Bucuresti. Pentru a evita situatiile destul de neplacute care…

- AC Milan s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa victoria reușita la penalty-uri in fața lui Lazio. Dupa 0-0 in 180 de minute, milanezii s-au calificat in ultimul act dupa o loterie a penalty-urilor dramatica cu Lazio.

- Cunoscuta pentru rolul sau din serialul cu liceeni „Clueless”, actrița Alicia Silverstone și soțul sau au decis sa mearga pe drumuri separate. Dupa 20 de ani de relație și 13 ani de mariaj, ea și muzicianul Christopher Jarecki divorțeaza. Cei doi au impreuna un baiat de 6 ani, Bear Blu, un copil pe…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, OUG 90/2017 prin care se introduc unele masuri fiscal-bugetare pentru limitarea cheltuielilor publice, in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, in anul 2018. Citește și: Cum arata,…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, scrie Digi24. 50 50 0 50 0 0

- Congresul brazilian (parlamentul tarii) a validat decretul care transfera catre armata comanda fortelor de securitate ale statului Rio de Janeiro, in pofida temerilor legate de eventuale incalcari ale drepturilor omului, transmite AFP. Senatul brazilian a adoptat miercuri, cu 55 de voturi pentru…

- Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar, care va avea loc pe data de 10 martie, la Sala Palatului din București, a anunțat purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre.Acesta a explicat ca pana la Congres va mai fi convocat un Comitet Executiv in care se vor stabili amanuntele…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Adio pungi din plastic? Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019.)

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Un adolescent din Galati, Andrei-Marian Stoian, care e pasionat de astronomie, a descoperit patru stele variabile cu ajutorul unui telescop performant, pe care a decis sa le numeasca Schela, dupa numele localitatii in care s-a nascut, transmite...

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Se spune ca instinctul matern exista in fiecare dintre femei, unele il au mai dezvoltat, altele și-l descopera pe parcurs. Insa, acest instinct matern ne face sa fim mame bune pentru copiii noștri.

- Un cuplu american din statul Oregon și-au mutat embrionii pentru procedura de fertilizare in vitro dintr-un oraș in altul folosind un colet. Procesul a fost o adevarata aventura pentru Mickey și Samantha Clark care au fotografiat drumul coletului cu embrioni, scrie ABC News. Cei doi soți s-au supus…

- Senatul, camera decizionala, a votat proiectul de lege prin care se va inființa Liceul Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Proiectul de lege a fost inițiat de UDMR și susținut de coaliția PSD-ALDE, mai ales ca urmare a unor discuții intre Liviu Dragnea și premierul Ungariei, Viktor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Ministerul ceh al Educatiei a anuntat ca a anulat, in urma protestelor formulate de ambasadele Ucrainei si Georgiei, aprobarea sa pentru un atlas in care exista Statul Islamic (SI) si unde Crimeea este descrisa drept teritoriu rus, informeaza AFP. Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat…

- Un tribunal din Germania a dispus ca o femeie care si-a dat in judecata un vecin de la care solicita daune de peste 3.000 de euro pentru nucile care au cazut din copacul acestuia si i-au deteriorat automobilul sa admita ca incidentul a fost cauzat de un proces natural. De asemenea, in hotararea judecatoreasca…

- Credea ca va avea parte de un weekend minunat, dar s-a inselat! Lucrurile s-au petrecut atat de repede si au evoluat in directia gresita, incat a sunat imediat la 112. Medicii au ajuns la scurt timp de la apelul facut si s-au confruntat cu probleme serioase la inima. A A

- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Al Bano Carrisi, 74 de ani, si Loredana Lecciso, 45 de ani, au impreuna doi copii. Prezentatoarea a decis sa plece definitiv din casa pe care cei…

- Tribunalul Arbitral de la Geneva a stabilit ca denuntarea contractului incheiat de Hidroelectrica cu traderul de energie EFT AG a fost perfect legala, potrivit unui comunicat al casei de insolventa Euro Insol, remis, joi, AGERPRES. "La sfarsitul lunii decembrie 2017, Hidroelectrica a obtinut…

- O familie din SUA are nu mai puțin de 14 urși în curtea casei și nu poate renunța la ei fiindca îi are de când erau pui. În curtea familiei Welde și-au gasit loc tot felul de specii de urși, care provin din trei generații: grizzly, urși negri și chiar și urși…

- Portarul spaniol Kepa Arrizabalaga și-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao. Anunțul a fost facut intr-o postare publicata pe contul oficial de twitter al clubului basc. In postare se precizeaza ca Arrizabalaga, care mai avea contract pana in vara acestui an, a semnat o ințelegere valabila pana…

- Suporterii lui Dinamo au cerut in mai multe randuri ca echipa lor sa-și joace derby-urile de acasa pe Arena Naționala, un stadion modern, insa acest lucru nu se va intampla in urmatoarea perioada. Se pare ca antrenorul Vasile Miriuța le-ar fi cerut șefilor sa nu mute meciurile de pe teren propriu pe…

- Autostrada Sebeș-Turda: Motivele oficiale pentru care CNAIR a decis suspendarea procesului de receptie a lotului 3 Comisia constituita in data de 09.01.2018 pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 3 al autostrazii Sebeș – Turda a constatat…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, informeaza Xinhua. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a…

- Miscare de forta a premierului Mihai Tudose! La doar cateva minute dupa ce a anuntat ca nu vrea sa demisioneze, Carmen Dan e pusa din nou intr-o postura umilitoare. Romania TV anunta ca seful de la Palatul Victoria a decis sa o demita pe Carmen Dan.Tudose s-ar fi enervat dupa declaratiile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, marți, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%. Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Mijlocașul Nicolae Stanciu, 24 de ani, are zilele numarate la Anderlecht, dupa ce nu intra in planurile nantrenorului Anamaria Prodan, agentul jucatorului, a dezvaluit ca Stanciu a refuzat sa revina la FCSB și sa se transfere la Besiktaș, dorind sa evolueze la Sparta Praga. "A primit mai multe oferte,…

- Instanțele de judecata au decis! Pro TV primește o lovitura fulger exact inainte de Anul Nou. Dupa un proces care a durat mai bine de cinci ani, o celebra actrița le-a facut felul.Magistratii Tribunalului Ilfov au decis in favoarea vedetei. Astfel, S.C. Media Pro Entertainment Romania S.A va…

- Un videoclip cu o intalnirea dintre o femeie care sufera de alopecie și un barbat care o vede pe aceasta pentru prima oara fara peruca, a emoționat mii de oameni. Eve Betts are o afectiune care face ca tot parul ei sa cada, astfel ca este nevoita sa poarte o peruca si sa isi deseneze sprancenele cu…

- Delia le-a declarat razboi fanilor care au vorbit urat despre prima ei colectie vestimentara, "Ma-ta". Cantareata i-a dat o replica acida unui internaut care a lasat un comentariu jignitor la una dintre postarile sale in care promova tricourile si bluzele pe care au fost imprimate imagini cu bunatati…

- Vlad Cristian Dragne e in clasa a X-a la ”Colegiul Național Sfantul Sava”, profil mate-info, locul ce l-a avut drept elev și pe Regele Mihai I. Pe 14 decembrie, școala a decis ca cine vrea sa mearga sa depuna o coroana de flori la Palatul Regal. Vlad a decis sa ramana la coada, unde avea sa stea cinci…

- Senatul a eliminat, in sedinta de miercuri, prevederile din proiectul de modificare a Legii de organizare si functionare a CSM, in forma adoptata de Camera Deputatilor, care vizau obligatii sau atributii pentru alte persoane. "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa conform careia, ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor noi mandate se face pe baza propunerii comisiei de validare, prin ordin al prefectului. Conform propunerii, adoptata cu 76 voturi…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele "Ignatul porcilor", când multi români, mai ales din mediul rural, conform unei vechi traditii, sacrifica porcul pentru masa de Craciun si celelalte sarbatori care urmeaza pâna la