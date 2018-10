Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac afirma intr-o postare pe Facebook ca Senatul a adoptat tacit initiativa PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, creandu-se astfel posibilitatea punerii in aplicare a rezultatului referendumului pe aceasta tema din 2009

- Peste 100 de sportivi au luat miercuri startul la Turul ciclist al Romaniei, care se organizeaza in perioada 18-23 septembrie, și trece prin cele trei provincii istorice ale Romaniei, sarbatorindu-se astfel Centenarul Marii Uniri. Startul turului ciclist al Romaniei a fost luat, miercuri, de la Alba…

- ’’Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba lulia – Cartier Cetate”, un proiect cu o valoare estimata la 20.890.515 de lei (aproximativ 4,85 milioane de euro), ce va fi propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a fost aprobat, luni, in ședința extraordinara…

- Congresul american a aprobat miercuri cu o majoritate neta un buget de 716,3 miliarde pentru Pentagon, accelerand cheltuielile militare si intarind pozitia SUA in contextul disputei de la distanta cu Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Senatul a aprobat legea privind bugetul apararii (NDAA)…

- Premierul Viorica Dancila a transmis in mesajul de Ziua Imnului National ca imnul "i-a mobilizat pe cei care, la 1 decembrie 1918, s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia", dar, de fapt, evenimentul a avut loc pe Campul lui Horea din Alba Iulia, in timp ce Campia Libertatii se afla la Blaj,…