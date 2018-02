Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat luni proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) in cazul creditelor ipotecare nu poate de 2,5 ori dobanda legala (2,25% in prezent). A trecut de vot și limitarea la 18% a dobanzii in cazul creditelor de consum. Exceptarea bancilor și a IFN-urilor de la aceste plafoane…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda legala (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum.

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Procurorul general Augustin Lazar și-a exprimat, joi, susținerea totala pentru DNA și pentru Laura Codruța Kovesi. Asta, in ciuda tuturor informațiilor legate de seria de abuzuri comise de subordonații lui Kovesi, dar și a rapoartelor Inspecției Judiciare care o vizeaza direct pe șefa DNA. “Activitatea…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, potrivit caruia Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – va fi sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Senatul a fost prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.…

- Raportul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in cazul agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, demonstreaza protecția de care a beneficiat acesta din partea unor colegi și superiori. Mai grav, documentul releva cum fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, a dispus masuri in cazul…

- Tenismena romana Monica Niculescu a furnizat, lunia seara, la in turneul de la Doha (Qatar) o surpriza uriașa, eliminand-o pe rusoaica Maria Sharapova in trei seturi. Monica Niculescu (92 WTA) a invins-o, luni seara, in primul tur al turneului de tenis de la Doha (Qatar) pe tenismena rusa Maria Sharapova…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Elena Udrea și Victor Ponta continua sarabanda dezvaluirilor despre venirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. Daca Elena Udrea insista in a spune ca ea i-a propus-o pe Kovesi, Victor Ponta are explicații diferite fața de acum trei ani. Intr-un dialog pe care l-a avut, la Romania TV, cu jurnalistul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007-2013. Sunt implicate zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale “Aceste proiecte reprezinta mai…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza publicația ESPN Tenis, citata de Mediafax. Simona Halep a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite,…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se vor reuni, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila. Printre temele care vor fi abordate se numara programul de guvernare si prioritatile legislative. Potrivit Mediafax, ședinta comuna a grupurilor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Mai multe drumuri naționale și județene era inca inchise sau cu trafic restricționat, joi la pranz, din cauza viscolului. Potrivit Poliției, circulația rutiera la nivel national la ora 13:00, se prezenta astfel: Drumuri naționale inchise: 5 – In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Cazul polițistului – pedofil de la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei scoate la lumina mari probleme ale sistemului de ordine publica, in primul rand in ceea ce privește modul in care sunt selectați polițiștii. „Pilele” conteaza, nu competențele sau rezultatele examenelor. Iar testarile psihologice,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina Begu, locul 43 WTA, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen. In ultimul act al turneului, romanca o va intalni, sambata, pe cehoaica Katerina Siniakova, care a eliminat-o, vineri, pe tenismena…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat fața de informația potrivit careia numele ei apare in mandatul colectiv de interceptare pus in aplicare in campania electorala din 2014. „Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- In 2017, pentru 60% dintre companii, cea mai importanta provocare strategica de la nivelul funcției de HR (resurse umane) a fost retenția angajaților cu potențial ridicat și cu performanțe deosebite, potrivit studiului „Tendințe și provocari in HR 2017” realizat de compania de consultanța Valoria. In…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Poliția Romana iși marește parcul auto cu cateva mii de mașini pentru care va plati 50 de milioane de euro. Inspectoratul General al Poliției a semnat, pe 4 decembrie, un acord-cadru cu singurul ofertant, grupul Renault Commercial Roumanie SRL, pentru furnizarea a maxim 5.500 de autovehicule de patrulare…

- Raluca Dan Este concluzia ce reiese din doua analize publicate in mediul online, la scurt timp dupa regretabila scena petrecuta in Piața Victoriei, cand un batran a fost lovit cu pumnul in fața de acum celebrul protestatar #rezist Sandel „Sandy” Matei, dovedit medical și oficial ca suferind de tulburari…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca a primit pana in prezent 596 de cereri de finanțare a proiectelor de investiții in exploatații pomicole și in unitați de procesare a produselor din sectorul pomicol prin submasurile 4.1a, respectiv 4.2a din cadrul Programului Național…