- Renunțarea la ROBOR, promovata și implementata de PSD, se dovedește a fi o mutare caștigatoare pentru romani. Luna de luna, aceștia vor beneficia de rate mai mici la imprumuturile bancare, economisind sume importante de bani. „Renunțarea la ROBOR reprezinta o gura de oxigen pe care PSD a obținut-o,…

- BNR a anuntat ca va publica in 2 mai noul indice de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor reglementat prin ordonanta de urgenta a Guvernului 19/2019, iar primul indice se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din T4/2018.…

- 10Odata cu intrarea in vigoare a legii 221/2018 privind recalcularea pensiilor, majoritatea pensionarilor au ințeles ca incepand din octombrie 2018, li se va majora pensiile. Ei bine, au ințeles greșit. Doar unor categorii de pensionari le-au fost majorate pensiile. „Principalele categorii profesionale…

- Executivul a adoptat, miercuri, o OUG pentru profesorii care s-au titularizat cu note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea concursului, in urma exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolul 253 din Legea Educatiei Nationale. Guvernul a adoptat, miercuri,…

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de catre presedintele de sedinta, Claudiu Manda, propunerile urmand sa fie transmise Camerei Deputatilor, for decizional in aceste cazuri. Printre proiectele adoptate tacit se numara cel de modificare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile…

- ROBOR nu are nimic, nu exista manipulare si nicio abatere a acestui indicator de la nivelul real al pietei, a declarat marti, in Parlament, guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta a fost intrebat daca formula cu cotatia, care se face dimineata, timp de o jumatate de ora, este cea mai buna…

- Ministerul Educației Naționale a lansat cea de-a treia ediție a olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gandire critica „Tinerii Dezbat”. Competiția este cuprinsa in Calendarul Olimpiadelor Naționale din anul școlar 2018-2019, iar inscrierile pentru faza județeana se realizeaza pana la data…

- Liceul de Arte „Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe dorește sa porneasca din nou clasa a IX-a, cu specialitatea „teatru”, secția romana, in septembrie 2019. Elevii interesați sa se inscrie la aceasta secție sunt invitați la un atelier de pregatire, in 16 februarie. Atelierul va fi susținut de profesorii…