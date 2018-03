Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi infiintata, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala pentru modificarea legislatiei privind securitatea nationala.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- Presedintele PSD le-s pus jurnalistilor ca a discutat cu colegii social-democrati despre modificarea Legii Referendumului si ca odata ce aceasta va trece de cele doua Camere si va fi promulgata, se vor incepe demersurile pentru revizuirea Constitutiei."Am avut cateva teme importante. Am discutat…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa potrivit caruia consilierii care nu se prezinta la sedinta sau refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de...

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali, in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor, informeaza Agerpres.ro. Propunerea legislativa…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- In ședința plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, doua abțineri și 7 ”impotriva”, inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi 'pentru', doua abtineri si 7 'impotriva', inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Președintele Igor Dodon propune modificarea legislației penale cu scopul de a trage la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova", in contextul in care peste 100 de primarii din țara au semnat declarații de unire cu Romania. Declarațiile au fost facute dupa ședința Consiliului…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, prin care se elimina posibilitatea care permite ca agresorii sa fie exonerati de raspundere penala in cazuri de violenta in familie, informeaza Agerpres.

- Presedintele Senatului: Nu a fost adoptat proiectul de lege privind modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a fost adoptat un proiect de lege privind modificarea Codului penal si de procedura penala finalizat de Ministerul Justitiei si ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a fost adoptat un proiect de lege privind modificarea Codului penal si de procedura penala finalizat de Ministerul Justitiei si ca a fost o greseala de exprimare referirea la acesta in comunicatul emis dupa vizita lui Frans Timmermans.

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind aprobarea Programului de investiții pentru inființarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana, in valoare totala de 60 de milioane de euro. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Programul vizeaza realizarea de investiți…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- Greenpeace Romania atrage atenția societații civile și Parlamentului Romaniei asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vulnerabilizeaza cele mai valoroase paduri din Romania. In contextul in care suprafețele…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi "pentru , un vot "impotriva si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate 105 voturi pentru , in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea Capabilitatii de sprijin de foc indirect aferenta programului de inzestrare Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Foto: Președintele USR, Dan Barba; Deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu Astazi a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa Post-ul USR susține inițiativa cetațeneasca “Fara penali in funcții publice”. Se vor strange semnaturi pentru modificarea Constituției apare prima data in Gazeta…

- Luni a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, care isi propune sa stranga jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constitutiei. Initiativa, sustinuta de USR, vrea sa introduca in legea fundamentala interdictia ocuparii de functii…

- Oficialul spune ca, din cele cinci formulare existente in prezent, inclusiv controversatul formular 600, va ramane o singura declaratie, pe baza veniturilor estimate. Daca totul merge conform planului in prima parte a lunii martie, noul act normativ ar trebui sa fie adoptat de Guvern. Eugen Teodorovici,…

- Senatul a adoptat proiectul de lege privind infiintarea unui liceu maghiar la Targu Mures. Procedura de infiintare s-ar putea sa aiba vicii de constitutionalitate, aspect subliniat si de punctul de vedere al Guvernului.

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat si de Camera Deputatilor. …

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca persoanele cercetate penale nu au ce cauta in fruntea statului. Afirmația șefului statului vine la o zi dupa ce Dragnea anunțase ca membrii PSD cercetați penal pot fi in Guvern.„Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale. Eu cred ca voi…

- Deputatul UDMR Marton Arpad, vicepresedinte al Comisie speciale pentru legile Justitiei, a depus mai multe amendamente controversate de modificare a Codurilor penale. Propunerile deputatului contin greseli gramaticale.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman si fost sef al PSD Teleorman, este martor-cheie in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de procurorii anticorupție de constituirea unui grup infractional organizat, dosar care are in centru privatizarea si afacerile firmei Tel Drum.Nitulescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice."Pana sa ajungem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are 'o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte' si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba 'suportul' tuturor fortelor politice. 'Pana sa ajungem…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, reacționeaza la discursul președintelui Iohannis din plenul CSM, in care șeful statului a susținut modificarea Constituției in sensul interzicerii accesului la funcții publice pentru persoanele cu probleme penale.„Nu pot fi de acord pe un motiv foarte simplu:…

- "Da, Constitutia trebuie modificata. Am fost judecator 10 ani, au fost numeroase decizii interpretative ale Curtii Constitutionale, decizii care au clarificat anumite prevederi. Din moment ce decizia Curtii interpretativa a clarificat partial anumite prevederi, inseamna ca la o revizuire, acele decizii…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CC), Tudor Pantiru, a declarat vineri, 5 ianuarie, ca pentru a pune capat „ping-pongului” dintre Presedintie si Parlament trebuie ca deputatii sa adopte legea ce ar permite tragerea la raspundere penala a sefului statului pentru nerespectarea Constitutiei, atunci…

- Astfel, la Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) se propune suplimentarea cu 80 de posturi, si la Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu 40 posturi, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul…

- Ministerul Transporturilor (MT) propune suplimentarea numarului maxim de posturi la Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), cu 80 de posturi, si la Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu 40 posturi, potrivit unui proiect…

- Ministrul Sanatatii, Florin Bodog, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii tinerilor medici care au obtinut punctaj de promovare la concursurile de rezidentiat din anii 2015-2017, dar nu au inca loc sau post, el sustinand ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor pentru imbunatatirea cadrului legal astfel…

- Un nou proiect de lege propus de un grup de 39 de parlamentari PSD in ultimele zile din acest an, este pe cale sa modifice, in cazul in care va fi adoptat, prevederi legislative deosebit de importante in privința mai multor infracțiuni și proceduri penale. Astfel, parlamentarii PSD au depus, in 18…

- Un nou proiect de lege propus de un grup de 39 de parlamentari PSD in ultimele zile din acest an, este pe cale sa modifice, in cazul in care va fi adoptat, prevederi legislative deosebit de importante in privința mai multor infracțiuni și proceduri penale. Astfel, parlamentarii PSD au depus, in 18…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise "pentru altul".