- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, modificarea legii leasingului, potrivit caruia contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. "La leasing lucrurile sunt foarte clare. Am stabilit ca procedura prin care…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, ca prima Camera sesizata, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional. Potrivit parlamentarilor, suplimentul…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, pentru Agerpres, ca pe 15 Martie 2018 maghiarii sarbatoresc implinirea a 170 ani de la declansarea Revolutiei de la 1848, dar "comemoreaza" si 100 de ani de viata in minoritate a maghiarimii din Romania, facand referire la problemele prin care a trecut comunitatea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE si sustinuta…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca sfatul acestuia a fost ca Romania sa nu evite sa solicite un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pentru cele trei legi ale Justitiei, afirmand ca oficialul european…

- Proiectul a fost adoptat cu 69 voturi 'pentru', 15 voturi 'impotriva' si 5 abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 cu doua noi articole. "Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- "Propunerea legislativa are in vedere o colectare mai eficienta a impozitelor la bugetul de stat si eliminarea operatiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achizitionate in spatiul intracomunitar si revandute in Romania. De asemenea, trebuie mentionat ca Romania se confrunta…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Plenul Senatului a adoptat luni propunerea legislativa initiata de senatorul PNL Daniel Zamfir prin care debitorul isi va putea rascumpara bunul de la firma de recuperare platind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat acel bun de la banca. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost intrebat daca a fost amenințat sa o lase mai ușor cu lupta sa cu abuzurile bancilor și instituțiile financiare nebancare (IFN). Liberalul a precizat ca a fost amenințat cu DNA daca nu inceteaza sa lupte impotriva sistemului bancar, unul controversat și contestat.

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Conform Agerpres, propunerea legislativa,…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena. Ordinul…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face anuntul serii. Dupa dosarul Microsoft, un alt mega dosar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) va fi clasat. Senatorul PMP lanseaza un atac grav la adresa Laurei Codruta Kovesi si spune ca dosarul EADS va fi prescris. Totui, senatorul crede ca dosarul Microsoft…

- Cresc tensiunile in partidul liberalilor! Senatorul PNL Daniel Zamfir a facut dezvaluiri incredibile intr-un interviu acordat „Evenimentului Zilei”. Liberalul sustine ca imediat dupa consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare privind desemnarea unui nou premier, comunicatorii…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Senatorul PNL Bihor, Gavrila Ghilea, impreuna cu deputatii Florica Chereches si Ioan Cupsa, au prezentat, vineri, intr-o conferinta de presa activitatea Guvernului PSD – ALDE din 2017. Cei trei parlamentari bihoreni au afirmat ca aceasta activitate a fost realizata de Comisiile de specialitate…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Senatorul PNL Iulia Scantei, membru in Comisia Juridica, saluta nominalizarea unei femei pentru funcția de premier al Romaniei, spunand ca este „o premiera pentru politica romaneasca”. Mai mult, senatorul PSD susține, intr-o postare pe Facebook, ca „PSD este partidul romanesc care a promovat in politica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Directiva Anti-evaziune fiscala a fost transpusa in Codul fiscal prin OUG 79/2017. Acest lucru aduce un nou set de reguli: privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, la 10% din baza de calcul, atunci cand este depasit plafonul de 200.000 euro; impozitarea la iesire conform careia…

- In ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD. Modelul nu e nou și e fost folosit in timp in momentele de criza ale conducerii partidului pentru a arata sprijinul de care se bucura conducerea contestata. Spre deosebire de pana acum sau cel puțin spre deosebire de Cazul Sorin…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna ianuarie 2018. Marti, 9 ianuarie - Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…