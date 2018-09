Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni o propunere legislativa privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu amendamente admise, potrivit Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 79 de voturi "pentru", 10 "impotriva"…

- Parlamentarii au eliminat „persoanele expuse politic” de la aplicarea legii care permite supravegherea mai atenta a tranzactiilor comerciale si relatiilor de afaceri ale acestora, contrazicand exact directiva europeana pe care o implementeaza in legislatia romana. Parlamentari, ministri, presedintele…

- Comisia Europeana a anunțat recent ca a initiat procedura de trimitere a Romaniei, Irlandei si Greciei la Curtea de Justitiei a Uniunii Europene pentru ca nu au transpus in legislatia nationala a patra directiva privind combaterea spalarii banilor.

- Deputatul PSD, Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, ca e posibil ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara, la sfarșitul lunii august, ca sa adopte proiectul prin care sa implementeze directiva UE privind combaterea spalarii banilor, pentru a evita sancțiuni din partea CE."E…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul institutiei.

- Senatul a adoptat marti, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa de modificare a Codului penal. Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a i...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa se pronunte, joi, asupra sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a…