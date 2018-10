Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a prelungit, miercuri, termenul de dezbatere pentru pentru initiativa privind parteneriatul civil, de la 45 la 60 de zile. Proiectul initiat de deputatul independent Oana Bizgan, vizeaza „oferirea unei protectii juridice pentru cuplurile care nu doresc sa isi schimbe statutul civil”.

- Europarlamentarul Catalin Ivan susține ca Gabriela Firea și Liviu Dragnea au mimat un coflict „pentru a-i ține pe naivi cu sufletul la gura”."Legea Offshore arata inca o data, și ma mir ca mai este nevoie, ca orice scandal provocat de Dragnea și cei din jurul lui nu-i decat o fumigena pentru…

- Un proiect de lege care garanteaza protejarea drepturilor de autor in cazul difuzarii online a cantecelor mai vechi de anul 1972 a fost adoptat in unanimitate de Senatul SUA, insa initiativa legislativa mai are nevoie de votul Congresului, potrivit...

- Senatul a adoptat, ieri, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat și o femeie, nu pe cea consimțita intre soți, informeaza MEDIAFAX.Din totalul de 136 de senatori au fost prezenți in plenul…

- In prima zi din noua sesiune parlamentara, senatorii au decis in unanimitate: copiii din sistemul de protecție pot fi trimiși in centrele de tip rezidențial de la 7 ani. Momentan, legislația prevede ca acești copii sa fie trimiși in centrele de plasament, impropriu numite „orfelinate”, de la frageda…

- Varsta minima de trimitere a copiilor in servicii de tip rezidențial, prelungita de la 3 la 7 ani. Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa. Sunt exceptate persoanele care prezinta handicapuri grave, cu dependenta de ingrijiri in servicii…