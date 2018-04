Stiri pe aceeasi tema

- Vot in Parlament pentru noua conducere a SRTV și CNSAS. Partidul Miscarea Populara s-a retras miercuri, “in semn de protest”, de la votul din plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, in semn de protest fața de lipsa unei nominalizari din partea formațiunii in Consiliul de Administrație al SRTV. …

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, care se organizeaza ca regie autonoma, persoana juridica ce desfasoara…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, modificarile aduse Legii 317 privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii cu 82 de vorui pentru, 36 impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor a adoptat, saptamana trecuta, Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, dupa o cerere de reexaminare a președintelui Romainiei. astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.Legea…

- Senatul a adoptat proiectul privind leasing-ul, inițiat de Daniel Zamfir. Potrivit proiectului, cei care au luat un bun in leasing vor putea preda bunul societații de leasing și vor avea la dispoziție 30 de zile sa valorifice singuri acest bun, iar din valorificarea lui sa achite datoria restanta. Proiectul…

- Parlamentul va vota miercuri Consiliul de Administratie al TVR Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea. Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni miercuri, 28 martie, în plen pentru a vota Consiliul de Administratie al Televiziunii Române. Potrivit deciziei Birourilor…

- Cei propusi pentru a fi membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt: Alexandra Toader, propusa de Presedintele Romaniei si Constantin Buchet propus de primul ministru Viorica Dancila Grupurile parlamentare ale PSD i-au propus pe Valentin Blanariu, Mihai…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali, in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor, informeaza Agerpres.ro. Propunerea legislativa…

- "Indragitul regizor artistic Vasile Manta s-a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii fiind pe rand interpret, regizor tehnic, realizator,…

- In ședința plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, doua abțineri și 7 ”impotriva”, inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Birourile reunite ale celor doua Camere au aprobat, marti, stabilirea unui termen de doua saptamani pana la care pot fi facute propunerile nominale finale pentru Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune. "Am hotarat stabilirea unui termen de doua saptamani in care toate grupurile…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi 'pentru', doua abtineri si 7 'impotriva', inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor pe 21…

- Atentie cu zgomotele! S-a schimbat pragul maxim admis in locuinte si institutii. Amenzile pentru depasiri Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi "pentru” voturi si unul "impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei."Pentru ca, atat…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.Legea a fost adoptata cu 95 pentru și un vot impotriva.…

- Alina Gorghiu și mai mulți deputați și senatori PNL vor sa aduca, astfel, o modificare legii care vizeaza desfașurarea adunarilor publice. Normele in vigoare nu permit organizarea de evenimente culturale sau religioase decat pana la ora 23. ”In urma sesizarilor venite din partea unitaților…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Salariații vor avea posibilitatea de a munci de-acasa sau din alt loc, insa numai daca activitatea desfașurata la angajator este indeplinita cu ajutorul tehnologiei. Aceasta activitate va fi cunoscuta drept telemunca, potrivit unui proiect de act normativ care a trecut azi de votul decisiv al Camerei…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- Greenpeace Romania atrage atenția societații civile și Parlamentului Romaniei asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care vulnerabilizeaza cele mai valoroase paduri din Romania. In contextul in care suprafețele…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi "pentru , un vot "impotriva si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la 10. Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor masuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, doua proiecte legislative de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, care prevad modul de alegere a judecatorilor si faptul ca acestia pot fi retinuti, arestati sau perchezitionati doar cu incuviintarea plenului Curtii.

- Senatul olandez a adoptat o lege care permite inregistrarea tuturor adultilor ca donatori de organe. Potrivit documentului, fiecare cetatean matur este inclus automat intr-un registru, cu exceptia celor care precizeaza expres ca nu doresc acest lucru.

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- Senatul a respins luni, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice.

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.