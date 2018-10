Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni propunerea legislativa privind instituirea ”Zilei daruirii” pe 25 septembrie, initiata de senatorul PSD Niculae Badalau, menita ‘sa incurajeze generozitatea si implicarea sociala’. ‘Daruirea este, inainte de toate, un act profund si personal, izvorat dintr-o…

- Senatul a adoptat, ieri, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat și o femeie, nu pe cea consimțita intre soți, informeaza MEDIAFAX.Din totalul de 136 de senatori au fost prezenți in plenul…

- Liviu Dragnea saluta decizia Parlamentului referitoare la revizuirea Constituției privind definirea familiei. „Salut decizia Parlamentului referitoare la revizuirea Constituției privind definirea familiei....

- In prima zi din noua sesiune parlamentara, senatorii au decis in unanimitate: copiii din sistemul de protecție pot fi trimiși in centrele de tip rezidențial de la 7 ani. Momentan, legislația prevede ca acești copii sa fie trimiși in centrele de plasament, impropriu numite „orfelinate”, de la frageda…

- Varsta minima de trimitere a copiilor in servicii de tip rezidențial, prelungita de la 3 la 7 ani. Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa. Sunt exceptate persoanele care prezinta handicapuri grave, cu dependenta de ingrijiri in servicii…