Senatul a adoptat declasificarea Hotărârii CSAT din 2005 privind combaterea corupției Proiectul a trecut cu 79 voturi "pentru" și 17 "impotriva". Ce prevede proiectul, cu modificarile aduse in Senat: "Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea 182/2002 (...) se declasifica Hotararea CSAT nr. 17/2005 privind combaterea corupției, fraudei și spalarii banilor, precum și toate documentele care conțin informații clasificate avand ca temei Hotararea. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, documentele sunt declasficiate de drept, fara a mai fi necesara o alta procedura. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza efectele juridice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

