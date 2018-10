Senat/Tăriceanu: Proiectul privind declasificarea unor documente va intra în plen săptămâna viitoare Proiectul legislativ privind declasificarea unor documente va fi dezbatut in plenul Senatului saptamana viitoare, in baza unui raport comun al comisiilor juridica, pentru aparare si pentru administratie din Senat, a anuntat luni presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Nu va intra la plen, pentru ca raportor era prevazut sa fie si Comisia de aparare si Comisia de administratie. Astazi, la Comisia juridica, domnul deputat Draghici a venit cu o serie de amendamente care au fost incluse la Comisia juridica, dar nu au fost discutate la celelalte doua comisii. S-a hotarat ca si celelalte doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

