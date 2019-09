Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a depus, la Senat, patru proiecte de lege privind protecția consumatorului care a contractat credite bancare. Inițiativele vizeaza clauzele abuzive in contractele de credit, executarile silite intempestive, dobanzile excesive și cesiunile speculative de creanțe. Proiectul de lege privind…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus, la Senat, patru proiecte de lege privind protecția consumatorului care a contractat credite bancare. Inițiativele vizeaza clauzele abuzive in contractele de credit, executarile silite intempestive, dobanzile excesive și cesiunile speculative de creanțe, potrivit…

- Inițiativele vizeaza clauzele abuzive in contractele de credit, executarile silite intempestive, dobanzile excesive și cesiunile speculative de creanțe. Proiectul de lege privind protecția consumatorilor contra executarilor silite abuzive sau intempestive prevede ca "in cazul finalizarii unei…

- ”Vreau sa dau asigurari ferme ca nu voi ceda in fața acestui blocaj. Am obligația sa guvernez pentru Romania. Știu foarte bine ca oamenii așteapta de la noi sa le platim pensiile pe care le-am majorat, salariile, bursele, alocațiile, așteapta sa derulam investițiile la care ne-am angajat. Nu…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila "lucreaza impotriva interesului Romaniei", pentru ca a propus-o pe Rovana Plumb in functia de comisar european. "Am prevenit deja asupra acestui risc pe care doamna Dancila si l-a asumat si va trebui sa si-l…

- CONGRES USR, 13 IULIE. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi candidati care nu vor veni sa ceara votul unul impotriva altuia sau, pentru a simplifica, impotriva coruptiei sau impotriva lui Soros, ci vom avea, si…

- Fundația Freedom House Romania lanseaza proiectul „Jurnaliști impotriva Crimei Organizate in Romania”, in parteneriat cu Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridica și finanțat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos in Romania. Proiectul ofera granturi pentru jurnalism de investigație jurnaliștilor…

- PNL si USR au depus, luni, la Parlament proiectul de revizuire a Constitutiei, care transpune rezultele referendumului din 26 mai, precum si Initiativa „Fara penali” in functii publice.„Acest proiect vizeaza ca amnistia si gratierea sa nu mai fie posibile. Vorbim deopotriva despre amnistie…