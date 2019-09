Senatorul Vergil Chițac s-a alăturat grupului PNL "Am un anunț de facut. De astazi voi activa afiliat in grupul PNL, fara adeziune", a declarat, miercuri, in ședința plenului din Senat, Vergil Chițac. Pe 14 septembrie 2017, senatorul de Constanța Vergil Chițac a demisionat din Partidul Național Liberal, la un an și jumatate de la inscrierea sa in aceasta formațiune politica. Principalul motiv invocat atunci de acesta pentru demisie a fost nesoluționarea unei contestații de catre Curtea de Arbitraj. Chițac a declarat atunci, corespondentului Mediafax, ca pleaca din PNL dupa ce Curtea de Arbitraj a partidului nu a soluționat contestația… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat al societatii de avocatura White & Case LLP, care l-a reprezentat pe Ioan MIcula, spune ca judecatorul Amit P Mehta de la US District Court for the District of Columbia a hotarat pe 11 septembrie ca deciziile Curtii de Justitie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat…

- Grupul PPE din Parlamentul European a decis ca eurodeputatul Siegfried Mureșan, ca vicepreședinte, va coordona activitatea grupului în domeniile buget, dezvoltare regionala, agricultura și control bugetar. ”Este exact ceea ce mi-am dorit deoarece acestea sunt domeniile cele mai importante…

- KMG International a lansat prin intermediul companiilor sale membre Programul de internship 2019, iar 88 de absolventi de liceu si studenti din tara au fost selectati pentru a si dezvolta competentele profesionale si tehnice, in scopul de a urma o cariera de succes in industria de petrol amp; gaze.…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect în cazul de la Caracal, a contestat, sâmbata, masura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova este instanta care urmeaza sa stabileasca data judecarii contestatiei, potrivit Realitatea TV.

- Principalul inculpat in dosarul violențelor dintr-un club din Braila, in interiorul caruia au fost injunghiați doi baschetbaliști americani, a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de Apel Galați a admis, vineri, contestația formulata de inculpat și a decis sa-l plaseze in arest la domiciliu.Daniel…

- Principalul inculpat in dosarul violentelor dintr-un club din Braila, in interiorul caruia au fost injunghiati doi baschetbalisti americani, a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de Apel Galati a admis, astazi, contestatia formulata de inculpat si a decis sa-l plaseze in arest la domiciliu.

- „Ar exista posibilitatea extrem de grava a activarii clauzelor de cross-default pe toate imprumuturile suverane – putand atrage astfel intrarea in default a Romaniei. De altfel, riscul de executare silita va putea aparea și in Romania, intrucat in dosarul de contestație la executare nr. 15755/3/2014…

- ”Domnul Procuror General al Romaniei a facut o cerere de revizuire a deciziei definitive prin care s-a incuviințat adopția. Alaturat acestei cereri s-a formulat o cerere de suspendare a executarii acestei decizii pana la soluționarea pe fond a revizuirii. Astazi s-a respins numai aceasta a doua cerere,…