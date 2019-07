Senatorul Vasile Ilea a demisionat din PSD

"Astazi si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, avand in vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, ii solicit demisia din Senat. Consider ca gestul lui nu este unul corect fata de PSD si ca, daca ar avea onoare, ar demisiona din Senat", a declarat Horia Nasra pentru Agerpres.



Vasile Ilea a fost inlocuit in functia de presedinte interimar al PSD Cluj-Napoca.



"Motivele lui nu au fost legate de activitatea organizatiei judetene. In urma demisiei lui, noul presedinte interimar al organizatiei municipale este liderul de grup al consilierilor…