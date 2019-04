Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul lui Robu vine dupa ce proiectul parcarii din Girocului a picat. Acum, Robu a cerut acordul cetațenilor de pe strada Ulmului din zona Dacia pentru construcția primei parcari supraetajate. „Analizand la rece lucrurile am ajuns la concluzia ca nu are rost sa forțam nota, ținem…

- Primaria Timișoara a renovat ilegal poarta de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care a ucis un om in timpul vijeliei din septembrie 2017, a decis Curtea de Apel Timișoara. Judecatorii au menținut o sentința din 2018 a Tribunalului Timiș, in care s-a constatat ca municipalitatea nu a facut un studiu…

- Primaria Timișoara a pierdut, definitiv, procesul in care a contestat amenda primita de Inspectoratul de Stat in Construcții dupa ce s-a constatat ca lucrarile de la poarta de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit și a ucis un student in septembrie 2019, s-au facut cu incalcarea repetata a legii. La…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a afirmat luni, la Cluj, ca spera ca guvernele sa inteleaga ca nu intotdeauna pot decide din capitale unde, cat si cum pot sa investeasca la...

- Adrian Pau, deputat Pro Romania de Timiș, l-a atacat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, pe primarul Robu, nemulțumit fiind de faptul ca a observat ca PNL a amplasat in diferite locuri din Timișoara corturi cu insemnele partidului. Asta deși Primaria Timișoara le-ar fi dat aprobare partidelor…

- Deșeurile napadesc destinațiile turistice ale Bihorului. Și nu de ieri, de azi. Insa soluțiile se lasa așteptate, autoritațile aratandu-și, in continuare, incompetența crasa. „E evident ca autoritațile locale din acele zone afectate nu au capacitatea de a rezolva aceste probleme. Asta din…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o intervenție in plenul Comitetului European al Regiunilor, in cadrul dezbaterii pe teme de cultura... The post Reprezentanții Alianței Vestului se mișca bine la nivel european appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritatile locale vor organiza licitatii in acesta luna pentru modernizarea primului tronson din Calea Eroilor si reabilitarea Colegiului National „Tudor Vladimirescu”. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca pentru modernizarea Colegiului National Tudor Vladimirescu va avea loc o licitatie…