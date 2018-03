Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la Legea de modificare si completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. “Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, prin Hotararea nr.1 ...

- Senatorul USR Allen Coliban a sesizat Direcția Generala de Mediu a Comisiei Europene cu privire la problemele de la Pata Rat. Coliban argumenteaza ca lupta politica de la Cluj a dus la dezastrul ecologic care otravește in continuare mediul și pune in pericol sanatatea oamenilor din zona. Senatorul USR…

- Liderul PSD Cluj aminteste ca potrivit activistilor pentru respectarea mediului, 70.000 mc de levigat au luat calea Somesului: „Dezastru ecologic savârșit cu premeditare la Pata Rât și dovada ca Tișe / PNL e în stare de orice numai sa scape. Saptamâna trecuta - pe șest…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu decesul unei paciente, dupa ce ar fi fost semnalata infectia cu o bacterie intraspitaliceasca in timpul internarii acesteia in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu.

- “Închiderea rampei e blocata la 23% și se va ajunge inevitabil la depașirea termenelor UE, CMID nu are nicio șansa sa se finalizeze în urmatorul cincinal, dealul de gunoi aluneca în continuare, zidul de sprijin promis pentru iarna trecuta nu exista nici macar pe hârtie,…

- Iohannis spune, in mesajul transmis, ca este increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre Romania si Rusia, prin dialog constructiv si in conformitate cu principiile si normele de drept international "Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt.

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru combaterea incalcarii normelor rutiere pe raza municipiului Constanta.Astfel, la data de 17.03.2018, in intervalul orar 14.00 22.00, lucratorii institutiei au verificat zona cuprinsa in perimetrul dintre Bulevardul…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei.Joi, patronatele din constructii…

- Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda pot prelua traficul rutier, dar nu sunt date in circulatie pentru ca autoritatile tergiverseaza receptia, in timp ce soferii isi risca viata pe drumul national paralel (DN1), a anuntat vineri ONG-ul Asociatia Pro Infrastructura, care a decis sa lanseze…

- SNTGN Transgaz isi indeplineste angajamentele cu privire la proiectul conductei de gaze BRUA si respinge acuzatiile potrivit carora ar face un joc in favoarea Ungariei, sustin reprezentantii Transgaz intr-un comunicat publicat pe site-ul companiei. Precizarile societatii vin in contextul unor informatii…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor, educatie, tratamentul ambulatoriu, administratia publica si prioritizarea investitiilor publice. Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste salariul…

- „Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor. PNL ii…

- Primul sat din Romania, premiat de Comisia Europeana pentru casele sale superbe, se afla in județul Alba In 1999, in urma eforturilor de conservare depuse de localnici și de mai multe ONG-uri, Comisia Europeana decide sa-i ofere satului Rimetea, din Alba, la granița cu județul Cluj, premiul Europa…

- Pentru urmatorii 5 ani, Statul Roman a pus la cale o schema de ajutor de stat pentru subvenționarea transportului feroviar intermodal de tip RO – LA. Este vorba despre transportul autocamioanelor pe calea ferata, subdezvoltat in Romania, din cauza deficiențelor rețelei feroviare ce necesita investiții…

- Proiectul Spitalului Regional din Cluj, pe masa Comisiei Europene Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, dupa intalnirile de la Bruxelles cu comisarii europeni Corina Cretu si Gunther Oettinger, ca a pledat pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate zonele Romaniei,…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a sesizat un discurs critic la adresa coalitiei de guvernare din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans. "Eu n-am sesizat un discurs critic la adresa…

- Numarul doi din Comisia Europeana a tras un semnal de alarma in timpul intalnirii cu membrii Comisiei Iordache. El a avertizat ca va pastra Mecanismul de Cooperare și Verificare in domeniul justiției (MCV) dupa 2019, fara nicio ezitare, daca va fi cazul si a subliniat ca

- Andrada Cerna, una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica populara din tara noastra, a tinut sa transmita un mesaj emotionant, de Dragobete. Tanara hunedoreanca care a terminat liceul de muzica, iar in prezent este anul 3 la academia de muzica din Cluj, si la doar 21 ani are Hunedoara la picioare,…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Dancila, despre spitalele regionale: Presedintii Consiliilor judetene sa se implice; sunt intarzieri Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, la Adunarea generala a UNCJR, ca presedintii CJ Iasi, Cluj si Dolj sa se implice in solutionarea proiectelor care vizeaza spitalele regionale, ea semnaland…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis nota catre ANI exact in ziua in care acesta a devenit membru PNL.

- Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa stabileasca daca exista indicii referitoare la savarsirea vreunei abateri disciplinare. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 februarie: *** Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni, 12 februarie, in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Un alt punct pe ordinea de zi este…

- Jurnalista canadiana Caroline Anderson a fost impresionata de frumusețea Salinei Turda! Aceasta a venit la Cluj pentru meciul de Fed Cup dintre Romania si Canada care se va disputa in Sala Polivalenta in acest weekend. Caroline este editor

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Curtea Constituționala: Parlamentarii incompatibili scapa de acuzații Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, joi, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarea Legii privind integritatea in exercitarea functiilor publice. CCR precizeaza ca a fost sesizata, în cadrul…

- Incep preselecțiile pentru sezonul opt Vocea Romaniei. Ana Munteanu, caștigatoarea sezonului șapte, le-a transmis tuturor sa indrazneasca sa urce pe scena show-ului, pentru a-și demonstra talentul. Toți cei care au calitați vocale remarcabile, pentru care muzica reprezinta mai mult decat un stil de…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi.

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva, constand in aceea ca unul dintre jandarmii din dispozitivul desfasurat sambata pentru mentinerea ordinii si linistii publice a agresat fizic una…

- Ancheta la Spitalul Huedin: pampers așezat pe capul unei paciente decedate pentru a opri secrețiile Conducerea Spitalului Orasenesc Huedin a declansat, luni, o ancheta interna dupa ce brancardierii au pus pe capul unei paciente decedate un pampers, pentru a opri scurgerea unor secretii. Managerul…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritimeldquo; SA Constanta a trimis, imediat dupa aparitia informatiilor, o echipa care sa evalueze situatia din zona, dupa ce, pe o pagina de socializare, a aparut un filmulet in care se poate observa o pata rosie imensa in mare.S a constatat ca nu exista…

- Inspectia Judiciara va sesiza astazi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in legatura cu mai multe abateri care ar fi fost savarșite de Laura Codruța Kovesi, lefa Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa analizarea raportului, CSM poate decide fie respingerea documentului, fie adoptarea ...

- Lucrarile de amenajare a celor doua bazine de decantare si neutralizare, precum si cele pentru amplasarea statiei de de epurare a levigatului din depozitul de deseuri de la Pata Rat ar urma sa fie finalizate la sfarsitul lunii ianuarie.

- Alexandru Arșinel a fost chemat la DIICOT in calitate de martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat cu privire la clinica Lucmed. Artistul a fost acuzat ca a beneficiat de un transplant facut in mod preferențial de medicul Lucan. Alexandru Arșinel a reacționat anterior…

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB si previziunile optimiste privind incasarile din TVA.…