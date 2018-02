Senatorul UDMR Veresty Attila a fost inmormantat cu onoruri militare

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, care a murit saptamana trecuta intr-un spital de la Viena, a fost inmormantat sambata, cu onoruri militare, in cimitirul reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste 500 de persoane. Slujba religioasa a fost oficiata la biserica reformata din centrul…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila care a murit la sfarsitul lunii ianuarie la Viena, la varsta de 63 de ani, a fost inmormantat sambata in Cimitirul Central Reformat din Ordoheiul Secuiesc, judetul Harghita, la funeralii luand parte mai multi reprezentanti ai UDMR, informeaza news.ro.Sicriul…

- Peste o mie de persoane l-au condus, sambata, pe ultimul drum pe senatorul Verestoy Attila, care a fost inmormantat in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, printre acestia numarandu-se parlamentari ai UDMR, ai partidelor romanesti, precum si invitati din Ungaria.

- Verestoy Attila a fost incinerat la Viena, unde se internase intr-o clinica medicala pentru tratarea cancerului de care suferea. Inmormantarea senatorului UDMR va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. La ceremonia funerara sunt așteptați sa participe liderii…

- Inmormantarea senatorului UDMR Attila Verestoy, decedat pe 23 ianuarie la varsta de 63 de ani, va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Trupul acestuia a fost incinerat la Viena, unde fusese internat in ultima perioada pentru tratarea cancerului de plamani de…

- Inmormantarea senatorului UDMR Verestoy Attila va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Trupul acestuia a fost incinerat la Viena, unde fusese internat pentru tratarea cancerului de care suferea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal.''Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National - Liga Zimbrilor a clubului HC Odorheiu Secuiesc datorata problemelor financiare aparute.…

- HC Odorheiu Secuiesc s-a retras din campionat. Liga Naționala de handbal masculin a ramas cu 13 echipe. Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal. ”Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National…

- Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal (FRH). ”Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National – Liga Zimbrilor a clubului HC Odorheiu Secuiesc datorata problemelor financiare aparute. Astfel,…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, ieri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București, zeci de oameni mergand sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum, printre ei Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel…

- Neagu Djuvara – “ultimul mare boier din cultura romana”, cum l-a numit Nicolae Manolescu, duminica, in ziua in care l-a petrecut pe ultimul sau drum pe respectatul istoric, diplomat si scriitor – isi doarme somnul de veci la Cimitirul Bellu. Academicianul Balaceanu Stolnici si Andrei Plesu s-au alaturat,…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, duminica, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Capitala, zeci de oameni venind sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum: Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu,…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae...

- Istoricul Neagu Djuvara a fost inhumat, duminica, la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare”, fiind prezidata de episcopul greco-catolic de Bucuresti. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numarat…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi la varsta de 101 ani, a fost inmormantat duminica cu onoruri militare, in cripta familiei de la Cimitirul Bellu din Capitala. Slujba a fost oficiata de episcopul greco-catolic de Bucuresti, Mihai Fratila, in prezenta a cateva sute de persoane,…

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- O slujba de inmormantare pentru Neagu Djuvara a fost oficiata, duminica, la Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", in prezenta familiei si a numeroase personalitati, printre care Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mihail Sora. Inmormantarea a avut loc cu onoruri militare la Cimitirul…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae Manolescu.Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, ieri, intr-o clinica de la Viena, la varsta de 63 de ani. Cauza mortii a fost un cancer pulmonar. De profesie inginer chimist, Verestoy a intrat in politica im...

- „Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila Verestoy a fost prezent, imediat dupa Revolutie, in toate etapele vietii noastre politice – pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentantii comunitatii maghiare, a UDMR, care a fost prezent in toate activitatea noastra, deschis la cooperarea…

- Verestoy Attila, decedat miercuri la 63 de ani, era politicianul cu cele mai mare investitii la bursa romaneasca: doar din "foamea de bani a statului" a incasat dividende de 1 mil. lei. Senatorul UDMR avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la 63 de ani, rapus de cancer la plamani. In urma sa lasa o avere impresionanta: aproximativ 50 de milioane de euro: actiuni, depozite bancare si imobile. Verestoy Attila a demarat in anii '90 o afacere cu cherestea, de aici primind si porecla de „Drujba…

- Doliu in Senatul Romaniei. Senatorul din partea Partidului Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Verestoy Attila, a murit astazi la varsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament, scrie presa de peste Prut.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, unde era tratat. Attila se afla la al optulea mandat de senator. In anul 2011, a suferit un grav accident de mașina, in urma caruia mai multe oase i-au fost fracturate. Ca urmare ...

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la 63 de ani, rapus de cancer la plamani. In urma sa lasa o avere impresionanta: aproximativ 50 de milioane de euro: actiuni, depozite bancare si imobile. Verestoy Attila a demarat in anii 90 o afacere cu cherestea, de aici primind si porecla de „Drujba…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul suferea de cancer și se afla de mai multa vreme internat in spital. Citește și: A murit Verestoy Attila, senator UDMR Verestoy Attila este in politica inca din…

- Verestoy Attila a fost unul dintre cei mai bogati policieni din Romania, anul trecut averea lui fiind estimata la zeci de milioane de euro. Printre bunurile pe care fostul senator UDMR le deținea, se numara și o casa desprinsa parca din filmele SF, ridicata in satul Vladiceasca. Senatorul Verestoy Attila…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani. Suferea de o boala necrutatoare si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, de fiecare data ales pe listele UDMR, in județul Harghita. A fost absolvent al Institutului…

- Senatorul UDMR, Verestoy Attila, a incetat din viata la Viena Verestoy Attila, fost senator al României din partea UDMR Foto: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir. Senatorul UDMR, Verestoy Attila a decedat miercuri, 24 ianuarie, la vârsta de 63 de ani …

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a precizat ca senatorul Verestoy Attila era bolnav de cateva luni si urma un tratament la Viena. "Am aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR care…

- Doliu în Senatul României.Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la vârsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din România.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a murit la Viena.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din Romania: a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, el fiind ales de fiecare…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, miercuri, din cauza unor afectiuni pulmonare. Surse din cadrul UDMR au declarat, pentru MEDIAFAX, ca senatorul suferea de o boala incurabila. In ultima perioada, Verestoy Attila suferea de afectiuni pulmonare. La alegerile din decembrie…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a incetat din viața, la varsta de 63 de ani. El s-a nascut la Odorheiu Secuiesc, in 1954. Potrivit ultimei declaratii de avere facute publice, Verestoy Attila detine mai multe suprafete de teren in Bucuresti, Harghita si Ilfov, doua case in Ilfov, respectiv Cristuru Secuiesc,…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala.Verestoy Attila a candidat pe prima pozitie a listei UDMR pentru Senat in Harghita si a obtinut mandatul…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Au trecut trei ani de la moartea amiralului r ing. Ilie Stefan. Acesta s a stins din viata la varsta de 86 de ani pe 22 decembrie 2014 si a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Central Constanta. Peste o suta de persoane au participat la funeralii. Nascut la 1 septembrie 1928, in comuna…

- Decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 19 martie 1965, a venit ca un șoc pentru Romania. Liderul comunist se afla la apogeul puterii sale și beneficia de popularitate in randul romanilor pentru liberalizarea societații și indepartarea in politica externa de Uniunea Sovietica. Dej a fost inmormantat…

- Ministrul de externe moldovean Andrei Galbur a „reiterat cu fermitate” la reuniunea consiliului ministerial al OSCE care a început joi la Viena cererea Republicii Moldova privind „retragerea completa a forțelor militare ruse” din stânga Nistrului scrie paginaderusia.ro…

- Actrita Stela Popescu a fost inmormantata cu onoruri militare langa sotul ei, Puiu Maximilian, la Cimitirul Cernica. Sute de oameni au participat la ceremonia funerara si si-au luat ramas bun de la actrita.

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- „Stela, plecarea ta reprezinta o mare pierdere, un gol pe care mult timp de acum incolo nu stiu cum il vom mai umple. Ma simt singur pe scena fara tine, draga mea. Dupa patru decenii in care am impartit bucurii si lacrimi de fericire, dar mai ales aplauze din partea publicului, care nu te va uita niciodata.…

- Marea actrița Stela Popescu a fost inmormantata la cimitirul manastirii Cernica, cu onoruri militare. Mii de oameni au participat la funeralii, iar tristețea a fost covarșitoare.Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu Fostul sau partener de scena,…

- Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Stela Popescu. Cei mai multi au venit in curtea Manastirii Cernica si au asteptat in liniste pana s-a incheiat slujba funerara. Au fost multi oameni care au facut acelasi lucru la cimitir. Actrita care a pierit fulgerator, cu mai putin de o luna inainte…

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- Decesul marii actrițe Stela Popescu a intristat intreaga Romanie, iar, astazi, ea va fi condusa pe ultimul drum de zeci de colegi, rude și oameni care au iubit momentele sale artistice. Pentru ca evenimentul a atras foarte multa atenție, jurnaliștii au aflat o serie de detalii inedite. Spre exemplu,…

- Polițistul Andrei Gottwald a fost condus pe ultimul drum, marți, 14 noiembrie, mașina cu trupul sau neinsuflețit fiind urmata de un cortegiu impresionant format din membrii familiei și apropiați. Printre mulțimea de persoane s-au aflat și foarte mulți colegi de ai sai din poliție. La slujba de inmormantare…