- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din Romania: a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, el fiind ales de fiecare…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- Era atee și nu era intr-o relație prea buna cu Dumnezeu, dar cu toate acestea rusoaica Claudia Vasilievna s-a intors din lumea cealalta, povesteștea ea, potrivit antena3.ro, dupa o intalnire cu divinitatea

- Cristina Manea, tanara mama de 23 de ani, din Pitesti, diagnosticata de medici cu o forma rara de cancer, a murit la o clinica din Turcia. Anuntul a fost facut miercuri seara de rudele tinerei. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta…

- USR acuza PSD ca a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. Potrivit celor de la USR, senatorul PSD Ioan Denes, propus sa o inlocuiasca pe Doina Pana, nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata…

- Fostul international din Honduras Juan Carlos Garcia a decedat, luni, la varsta de 29 de ani. El suferea de leucemie din 2015, informeaza lequipe.fr. Fundasul lateral stanga a jucat 39 de partide pentru echipa nationala a Hondurasului, cu care a participat la Cupa Mondiala din 2014. El a evoluat…

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Kirsten Hawksey, o tanara mama in varsta de 23 de ani din Liverpool, a mers la medic pe 27 noiembrie 2017, dupa ce i-au aparut pe picioare mai multe vanatai inexplicabile. Tatal lui Kirsten, Neil, a spus ca tanara a ignorat inițial vanataile, dar vazand ca nu se mai vindeca, familia a insistat sa mearga…

- Nicolae Eugen Crisan a fost numit, in 2001, in pozitia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In mandatul detinut de Crisan, de prim presedinte al institutiei, s-au pus bazele sistemului de supraveghere si functionare a pietei asigurarilor din Romania, in sens modern. Nicolae…

- O explozie s-a produs in apropierea unui terminal de gaz de langa Viena. Bilanțul anunțat de poliție: un mort și 18 raniți. Inițial, presa vorbea despre cel puțin 60 de raniți. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 9.00, respectiv 10.00 ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu. Autoritatile…

- Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, a murit, joi, la varsta de 85 de ani, potrivit presei de la Chisinau. Lui Alexandru Mosanu i se datoreaza, printre altele, introducerea cursului de "Istoria Romanilor" in scolile din Republica Moldova.

- In cadrul intalnirii au fost discutate evoluțiile recente privind programul nuclear al Coreei de Nord și au fost prezentate evaluari din mediul academic. La schimbul de opinii au participat Reinhold Brender, Director General pentru Japonia, Coreea, Australia, Noua Zeenlanda și Pacific in cadrul Serviciului…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a declarat ca sustine infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Presedinte al comisiei pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din Senat, Ilie Nita a precizat ca la sfarsitul lunii trecute aceasta comisie a ...

- Regele Mihai a murit astazi, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani. Regele Mihai a decedat la reședința sa din Elveția. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa…

- In dimineața zilei in care a implinit 21 de ani, Bailey Sellers, a primit ultimul buchet de flori de la tatal sau care a murit de cancer in urma cu patru ani. Mike Sellers a murit dupa ce s-a imbolnavit de cancer pancreatic. Pe cand Bailey avea doar 16 ani, tatal sau a platit in avans ca in…

- Alexia Ioana Soare, micuța de patru anișori din Pitești, care sufera de un tip rar de cancer, se simte mai bine. Potrivit mamei acesteia, Iulia Soare, micuța face un tratament de intreținere, urmand ca in ianuarie ca faca o investigație PET CT. In acest moment, tumoarea este inactiva și complet calcifiata.…

- Mama lui Alex Ashraf avea doar 47 de ani și suferea de cancer, scrie libertatea.ro. „Unul din motivele pentru care am deschis clinica medicala, o spun in premiera, a fost decesul soacrei mele, a murit la numai 47 de ani, a murit de cancer. Da, mama lui Alex. O femeie minunata. Nu am spus, nu a stiut…

- De ce a murit Cristina Stamate? A fost adusa la spital de un echipaj SMURD. Surse medicale spun ca actrita era inconstienta, deshidratata, cu hipertensiune. Suferea de mai multe afectiuni si era internata la Sectia de Terapie Intensiva a spitalului.A

- La implinirea varstei de 21 de ani, o tanara a primit un ultim buchet de flori de la tatal ei care a murit de cancer in urma cu cinci ani, scrie BBC. Bailey Sellers a implinit 21 de ani și, daca ar fi trebuit sa fie motiv de bucurie, pentru tanara americanca din Knoxville nu a fost deloc așa. In dimineața…

- Stela Popescu a murit la vasta de 81 de ani. Artista a decedat joi la ora 15.40, in locuința ei din Capitala.Desi este mereu cu zambetul pe buze, Stela Popescu sufera de o boala de care nimeni nu a stiut. Actrita a dezvaluit in cartea sa de bucate faptul ca are diabet.

- Cunoscutul bariton rus Dmitri Hvorostovsky, interpret al unora dintre cele mai prestigioase roluri din repertoriu, a murit miercuri la varsta de 55 de ani, in apropiere de Londra, ca urmare a unui cancer cerebral, potrivit comunicatelor postate de catre pagina sa de Facebook și de Staatsoper din…

- Poveste impresionanta prezentata, aseara, in emisiunea „Visuri la Cheie”, transmisa de PRO Tv. Echipa „Visuri la Cheie” a ajuns in județul Post-ul „Visuri la Cheie” pentru o mama diagnosticata cu cancer și cei trei baieți ai sai, din Urseiu! Femeia a murit dupa filmari apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Bogdanel Stoicescu, fost pugilist, finanta echipa ABC Stoicescu. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in Buzau ducea o viața echilibrata de sportiv. Fostul sportiv derula afaceri in domeniul agro-industrial, paza si protectie, iar la un moment dat a…

- Fostul boxer Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, ABC Stoicescu, a incetat din viata marți noaptea la domiciliul din București, in urma unui atac de cord. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in cartierul Poșta din municipiul…

- În ultima vreme, tot mai multe lucruri încep sa iasa la iveala cu privire la moartea Denisei Raducu. Și, evident, se fac tot felul de speculații cu privire la boala de care a suferit și care, acum aproape patru luni, a rait-o din lumea celor vii. Mai exact, de ceva vreme,…

- "Pe fata o chema Antoanela si, din pacate, nu mai este printre noi. Antoanela a murit de cancer hepatic, in jurul varstei de 30 de ani. Ne-am despartit inainte de a termina liceul. Ea si-a facut un alt prieten cu care s-a si casatorit... Era cea mai frumoasa din liceu, si, in mod firesc, era si cea…

- Ryan avea doar 12 ani cand a murit in urma unui atac de astm extrem de sever, in timpul unei pauze, la scoala. Baietelul ar fi putut trai si astazi, daca scoala nu ar fi respectat o lege stupida. Tragedia s-a intamplat intr-o scoala din Ontario, Canada, in luna octombrie a anului 2012. Baietelul a simtit…

- BCR, cea mai mare banca din ROmania, a anuntat ca Adriana Jankovicova, actual Vicepresedinte Executiv Financiar (Chief Financial Officer-CFO), va pleca din functie la finele anului, in locul ei fiind numita pozitia va fi ocupata de la 1 ianuarie 2018 de Elke Meier. Adriana Jankovicova,…

- Barbatul diagnosticat cu cancer care a supravietuit in mod miraculos in urma accidentului produs la Iasi a supravietuit doar 24 de ore. In urma cu putin timp, el a murit. Victima in varsta de 40 de ani a murit dupa aproape 24 de ore de la producerea evenimentului rutier, la sectia ATI a spitalului ”Sfantul…