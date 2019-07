Cu conferințe de presa organizate, mai nou, o data la doua saptamani, PNL pare sa fi ocupat singur campul de batalie politica in Neamț, macar in ce privește comunicarea catre opinia publica. PSD e prea ocupat cu reorganizarea partidului la nivel central și cu repoziționarea șefului de filiala in noul context. USR, ca de obicei, manifesta discreție și, probabil, inca uimire, numarand voturile de la europarlamentare și avand serioase dificultați in a gasi numaratori. ALDE, chiar daca se aduna, nu comunica nimic. Organizația județeana a Pro Romania așteapta sa vada daca, in alegeri, va dansa cu PSD…