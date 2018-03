Stiri pe aceeasi tema

- O bomba ascunsa si un asasin tocmit sa comita o crima in vazul tuturor i-au marcat viata unui interlop cunoscut din Romania. Incercarile sale de a se impune in fata unor grupari mafiote periculoase l-au facut tinta unor temuti lideri, care au vrut sa se descotoroseasca de romanul care nu se lasa supus.…

- Manifestarile dedicate zilei de 10 martie, la Targu Mures Foto: Cristina Bulbescu, Radio România Târgu Mures În cele aproape doua ore de discursuri politice s-a scandat de nenumarate ori "Autonomia, sa piara Trianonul", în special în timpul cuvântarii…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personala: mama, fiica, soție, sora. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pana in prezent,…

- Pe 12 si 13 martie vor fi lansate in Austria volumele Oxenberg & Bernstein (titlu original: America de peste pogrom) de Catalin Mihuleac si Als die Welt ganz war de Varujan Vosganian (cea de-a doua parte din traducerea volumului Jocul celor o suta de frunze si alte povestiri), ambele in traducerea lui…

- Unele sindicate din invatamant "boicoteaza evaluarea nationala" Foto: arhiva Agerpres. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a participa astazi la primul test din cadrul simularii examenului de evaluare nationala, cel de Limba si literatura româna, aceasta, în contextul în…

- Aceste institutii isi propun ca, in anul Centenarului, sa creeze un spectacol care sa omagieze memoria celei care a fost Principesa Ileana a Romaniei, Arhiducesa de Austria, „un destin care s-a desfasurat intre palat si manastire, pe fundalul celor doua razboaie mondiale, intr-o perioada de mari framantari…

- Un barbat, fost politist si absolvent al Facultatii de Drept, a fost condamnat, de Judecatoria Brașov, la amenda penala, dupa ce ar fi profesat ca avocat fara a fi membru al baroului. Magistratii Judecatoriei Brasov l-au condamnat pe barbat la amenda penala de 2.400 de lei pentru infractiunea de „exercitarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba organizeaza astazi “Ziua Portilor Deschise”, intre orele 10.00-16.00, in toate subunitatile, activitate in cadrul careia cei interesati pot asista la prezentarea tehnicii si mijloacelor de interventie specifice. Evenimentul este prilejuit…

- Reputatul om de cultura, Printul Serban Cantacuzino s-a stins din viata la 90 de ani. Acesta a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea monumentelor istorice din Romania.

- Chirurgia e o lume a barbaților, iar asta nu ține de niciun clișeu. E o realitate universala in spitalele lumii și, cand e vorba de cea mai complexa forma a ei, tranplantul, pacienții duc o lupta interioara cu ideea de a fi operați de o femeie

- Romania are cel mai mare potential de dezvoltare a segmentului de plați mobile, fiind lidera detasata a regiunii, iar in curand telefonul mobil va putea fi folosit ca instrument de plata contactless la POS.

- Biletul zilei Astazi avem un mix de fotbal și tenis pe biletul zilei. Din ”sportul alb” extragem pronosticul pe victoria Johannei Konta, in confruntarea cu Pavlyuchenkova din 16-imile turneului de la Dubai. Daca rusoiaca a pașit cu stangul in 2018, bifand o singura victorie in cele 7 meciuri…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Echipa Romaniei de Fed Cup s-a impus fara drept de apel in fața echipei Canadei. Dupa prima zi, Romania conducea cu scorul de 2-0, iar in primul meci al zilei de azi, Irina Begu s-a impus in fața Katherinei Sebov.In primul set Irina Begu s-a impus cu scorul de 6-2, in timp ce in setul al doilea…

- Doi batrani din Iași au fost jefuiți ziua in amiaza mare. Hoții le-au furat 60.000 de euro, chiar in timp ce batranii se aflaui in casa. Batranii au pierdut toata agoniseala de-o viața intr-o clipa. Totul pentru ca au deschis poasta cui nu trebuie… Trei indivizi le-au batut la ușa și s-au aratat interesați…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Admninistrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un cod galben de ninsori valabil in Suceava și in alte șase județe din Nord, Nord-Estul și Centrul țarii. Va ninge puternic, iar in unele zone vantul va atinge la rafala aproape 70 de kilometri pe ora. Atenționarea meteorologica cod galben de ninsori…

- Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei” anul trecut, a fcut dezvaluiri despre viața sa personala. Meriam Jane Ndubuisi este o tanara din Nigeria, stabilita in Italia, care a facut furori in zenoul trecut la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei”, acolo unde a facut parte din echipa antrenata…

- In 2010, Narcisa Suciu renunța la muzica și la viața din Romania pentru a se muta in Finlanda, unde locuia actualul ei soț, Veikko. Chiar daca s-a departat de locurile natale și de prietenii din Romania, artista nu regreta nicio clipa. Nici nu ar avea de ce. Narcisa Suciu este rasfațata permanent de…

- Vineri a avut loc tragerea la sorti a meciurilor intalnirii dintre Romania si Luxemburg, din turul I al Grupei a doua a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Prima partida se va disputa sambata si ii aduce fata in fata pe Nicolae Frunza (596 ATP) si Ugo Nastasi, de la ora 12.00.

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinirii a 72 de ani. „Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Mai mulți tineri pasionați de robotica au dus România pe podiumul inteligenței mondiale. Țara noastra s-a clasat pe poziția secunda de sumo robotic la Tokyo, fiind cea mai buna performanța de pâna acum. Cel care i-a facut vicecampioni a fost robotul autonom Cheetah, o mașina…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din Romania: a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, el fiind ales de fiecare…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Cititi mai jos cateva declaratii: "Obiectivul imediat e sa jucam un fotbal bun si sa ajungem in play-off. Speram sa mergem cat mai mult si-n Cupa Romaniei. Nu stiu pana la ce nivel voi urca in fotbalul european. Oricine viseaza sa joace in Champions League, insa eu ma bucur in acest moment de prezent.…

- Gandurile iti sangereaza, zidurile te despart,in tacere pleci spre spatii goale,incercisa curmi trecutul tulburator.Pierdut in salbaticie, casa ti e drumul,loviturile aspre te fac mai puternic,in aur transformi greselile.Un far aprins.Dincolo de ape vrei sa ajungi.Intr un ocean nestrabatut de nimeni,coloane…

- Este randul vostru sa iesiti din tipare Nativi Leu! Chiar daca cei din jur va pot acuza ca sunteti putin egoisti, va comportati exact asa cum simtiti si faceti doar ceea ce va face fericiti.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Astazi, 15 Ianuarie, celebram, la Tomis si peste tot in Tara, precum si in toate celelalte spatii locuite de romani, Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.Dr. Dorin…

- Manifestarile care vor marca, de anul viitor, la nivel national, Ziua teatrului si a limbii idis, in data de 30 mai, vor incepe din municipiul Radauti. Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, a anuntat ca optiunea pentru Radauti ca loc al evenimentului de ...

- Are o alimentație bine pusa la punct, practica sportul cu strictețe și este promotoarea unui stil de viața sanatos, in general. Mai mult de atat, Carmen Bruma este autoarea unor carți despre cum sa ai un organism sanatos și o silueta ca trasa prin inel, fara a cadea in capcana dorinței de a fi slaba…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ”in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea buna pentru Romania”.

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…