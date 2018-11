Poezia zilei: Sunetul perfect - Irina Lucia Mihalca

Sunetul perfect O lacrima a cerului a picurat in noapte. Tacere si iarasi tacere. O stea a cazut in valtoarea adancurilor. In Noul Timp nu mai exista niciun voal. Din ciclul etern, in jocul secundar, o granita relativa exista, cobori cateva trepte si vezi chipuri multiple. Umbrele se cern ca prin… [citeste mai departe]