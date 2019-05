Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Obiectiv de Suceava scrie, sub titlul „Habar n-aveți ce mișto e sa fii senator! Cand te strici la burta, in loc sa bei ceai, te plimbi cu elicopterul SMURD”, ca senatorul PSD Virginel Iordache a cerut sa fie dus la București cu elicopterul SMURD de la Spitalul Județean Suceava, unde fusese diagnosticat…

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații grave in multe localitați din țara. Zeci de gospodarii au fost inundate și mulți oameni au fost evacuați din locuințele lor. Un numar de 32 de localitati din 10 judete - Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramures,…

- Gazda pentru cel de-al optulea an consecutiv, Zalaul a oferit și in acest an un prilej cu totul special de reintalnire pentru pasionații de obiecte și documente rare, vechi, cu o valoare pecuniara deosebita, dar și cu o insemnatate sentimentala ce nu poate fi, evident, cuantificata. Evenimentul, devenit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti, a emis o atentionare hidrologica valabila pentru perioada 27 apilire, ora 16:00 – 28 aprilie, ora 24:00, potrivit careia vor avea loc scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- „Romania in primul rand!” : Impartasim valorile si principiile liberale care vor readuce ROMANIA IN PRIMUL RAND Incredere, bucurie si optimism alaturi de colegii mei liberali din zona de Nord-Vest a Romaniei. Sala Polivalenta din Cluj a gazduit 6.500 de liberali din Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud,…

- Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat luni la Zalau ca elicopterul SMURD ce va deservi zona de Nord-Vest va fi operational in acest an, dupa finalizarea platformei de aterizare din cadrul heliportului de la Jibou, potrivit Agerpres. Precizarile sefului DSU…

- Președintele Organizației Județene a PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca se afla pe lista posibililor candidați pentru alegerile europarlamentare din primavara acestui an. Potrivit Stiripesurse, una dintre cele mai interesante batalii se da in regiunea de Nord-Vest, intre filialele PSD din: Bihor, Bistrita-Nasaud,…