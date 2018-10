Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PSD Serban Nicolae se declara foarte nemultumit de proiectul de OUG prin care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa modifice legile justitiei in conformitate cu recomandarile Comisiei de la Venetia, apreciind ca documentul aparut in spatiul public este "ceva foarte bizar"…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla, duminica seara, la sediul partidului, pentru a discuta cu liderii formatiunii si cu cei din coalitie despre ordonanta de urgenta privind legile justitiei care ar urma sa fie pe ordinea de zi a sedintei de Guvern…

- Parchetul General prezinta, in miez de noapte, un punct de vedere privind proiectul ordonanței de urgența de modificare a legilor justiției. Proiectul ar urma sa fie adoptat in sedinta de guvern de luni dimineata, insa surse politice sustin ca ministrul Tudorel Toader se afla duminica seara la sediul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica seara ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla la sediul partidului pentru a efectua modificari la OUG pe legile justiției."La ora asta Tudorel este la sediul PSD. Se pare ca se aduc modificari la OUG, cerute de liderii Coaliției. Ei prezinta…

- Sedinta Executivului incepe luni, la ora 9.00 si are loc in contextul in care premierul Viorica Dancila urmeaza sa plece intr-o vizita externa in Turcia, Dubai si Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, precum și in Kuweit. Intre timp a aparut un conflict intre PSD si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- Legea Statutului magistratilor este a doua din pachetul legilor justitiei. Seful statului este obligat sa promulge legea, dupa ce a epuizat toate caile de atac. Actul normativ reduce atributiile sefului statului in domeniul numirii sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT. Proiectul a fost retrimis…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de Urgenta pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, care va fi infiintata ca urmare a modificarii Legii privind organizarea judiciara, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a spus ca legea,…

- Guvernul discuta, miercuri, proiectul de ordonanta de urgenta al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ce prevede prelungirea mandatelor actualilor sefi din Inspectia Judiciara, pana cand va avea loc concursul pentru ocuparea acestor functii. Mandatele sefilor IJ s-au incheiat in 1septembrie.