Stiri pe aceeasi tema

- Discuția poate fi simpla, dar noi o complicam inutil. Totul se rezuma, insa, la posibilitatea unui cetațean sa urce pe scara sociala. In societațile „normale”, acest lucru este posibil destul de ușor. Inainte de 1990, și in Romania șansa aceasta era extrem de mare; un fiu de țaran putand ajunge ministru,…

- In aceasta perioada, mai mulți tineri din Portugalia, Moldova, Liban, Malta, Spania și Romania s-au reunit in Bacau, unde deruleaza un program Erasmus+ „Young Entrepreneurs”. Cei 42 de tineri au avut in program pana acum o serie de jocuri de cunoaștere și de formare a echipei, urmata de o parte axata…

- Romania a dormit un somn de moarte timp de un deceniu și incepe sa dea semne ca se trezește. Din 2009, de la ședința CSAT care a precedat semnarea celebrelor protocoale secrete, ideea de Justiție a fost calcata in picioare atat de forțele politice aflate la guvernare cat și – mai ales – de forțele […]…

- Daniela Andrioaie, o tanara din Moinesti, județul Bacau, a facut calcule pentru avioanele Airbus, optimizand traiectoriile, consumul și nivelul de poluare, și spune ca pentru moment vrea sa-și dezvolte cunoștințele in afara granițelor țarii, deoarce sectorul aerospațial din Romania nu a atins inca o…

- Toți copiii nascuți in maternitațile de stat din Romania beneficiaza incepand din aceasta luna, de control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna. Programul de screening auditiv al MS este implementat in 186 de maternitați și secții de terapie intensiva ce ingrijesc nou-nascuți. Acestea…

- Imaculatul Klaus Iohannis tine lectii de morala. O face mimand spontaneitatea si discursul liber. Intonatia, insa, l-a dat de gol ca are textul sub ochi, unul pe care cred ca nu a apucat sa-l citeasca inainte. A vorbit presedintele, deci, la Consiliul Superior al Magistraturii, despre cum trebuie sa…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Secretarul de Stat ALDE, Sorin Rosu Mares, de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a sustinut un nou set de acte normative esentiale care fac parte din Programul de Guvernare si care reprezinta investitii importante in sectorul agricol. "Dupa doua sesiuni parlamentare extrem de incarcate,…