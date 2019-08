Senatorul PSD Liviu Pop vrea instituirea, pe 10 august, a Zilei Unitatii Civice / Dupa protestul de anul trecut, el i-a aparat pe jandarmi

Stiri pe aceeasi tema

- "Voi depune saptamana viitoare un proiect de lege privind instituirea Zilei Unitatii Civice in data de 10 august. Cred ca romanii merita aceasta lege", a scris Liviu Pop pe Facebook sambata seara, dupa incheierea manifestatiei de protest din fata Guvernului. Dupa mitingul de anul trecut, fostul ministru…

- Ziarul Unirea Daniel Breaz, ministrul 2 in 1. Dupa declarațiile deplasate ale Ecaterinei Andronescu, postul de ministru la Educație a ajuns la senatorul de Alba Dupa ce a facut declarații deplasate in legatura cu crimele de la Caracal, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a fost demisa de premierul…

- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Un nou protest este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara, de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, sub titlul „Cade una, cadem toate!”Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA.…