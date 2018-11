Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Parlament, ca respinge ferm ideea unei noi Europe cu mai multe viteze, o Uniune Europeana "in care unii sa fie mai importanti ca ceilalti".

- Solicitare interesanta a fostului presedinte Traian Basescu in Parlament. Senatorul PMP a depus un amendament la legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind desecretizarea protocoalelor secrete dintre SRI si serviciile secrete. Ce prevede amendamentul depus de Traian Basescu: „Se desecretizeaza…

- 468.518 nemțeni sunt așteptați astazi, 6 octombrie, in prima zi a referendumului, sa se pronunțe asupra revizuirii Constituției. Cele 486 de secții organizate in Neamț s-au deschis la ora 7, se vor inchide diseara, la ora 21, și se vor redeschide maine, 7 octombrie, in a doua zi a referendumului, in…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena 3. „A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda acestei…

- Comisarul european Corina Crețu nu a dorit sa faca prea multe declarații pe marginea scandalul care treneaza in PSD de cateva saptamani, spunand doar ca „soluția trebuie sa vina de la PSD”„Din pacate, toate lucrurile se politizeaza. Eu am discuții cu toata lumea. Dupa cum vedeți, am venit…

- Epidemia de rujeola din Romania, cea mai grava din Europa in acest moment, s-a soldat cu 59 de decese, cele mai multe victime fiind copii nevaccinati. Cele 80 de noi cazuri s-au inregistrat in Prahova (54), Bihor (5), Buzau (5), Calarasi (5), Iasi (3), Neamt (3), Botosani (2), Bacau, Bucuresti si Suceava…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Saptamana a fost dominata de CExN de la Neptun in care s-au dezlanțuit curentele centrifuge din PSD. Figura centrala a fost Gabriela Firea care a declanșat un veritabil „razboi al chiloților” cu Carmen Dan in apararea prietenei sale, prefectul Cliseru. Firea l-a acuzat fara menajamente pe Dragnea ca…