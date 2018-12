Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA: Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etica și integritate in activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara, cod SIPOCA: 411/Cod SMIS2014+:117063. The post Promovarea și aplicarea masurilor pentru…

- Muzeul Revoluției din 1989 se poate face in Piața Libertații! Statul Major al Apararii este de acord cu transferul fostei garnizoanei catre CJ Timiș, care are la dispoziție cel mult cinci ani sa faca imobilul funcțional. Vestea este adusa la Timișoara de senatorul USR Nicu Falcoi. The post Ministerul…

- Filosoful Mihai Șora s-a intalnit cu elevii Colegiului Național „C.D. Loga” la Timișoara, școala pe care acesta a urmat-o in adolescența. Tinerii i-au pus diferite intrebari. Au vrut sa afle ce crede Șora despre viitorul omenirii și care sunt cele trei sfaturi pe care ar fi vrut sa le primeasca la 18…

- Procesul firmelor care au contestat licitația de atribuire a lucrarilor de la Centura de Sud a Timișoara va mai dura. Completul Curții de Apel București și-a declinat competența, așa ca urmeaza alt complet și alt termen. Șantierul nu poate incepe mai devreme de jumatatea lui 2019. The post Centura de…

- Luca, personajul nascut odata cu Marea Unire in spectacolul Lumina Libertații și-a dus povestea pana la final in aceasta seara, in aplauzele celor care au infruntat racoarea in Piața Libertații din Timișoara. Ultima zi dintre cele trei ale ambițiosului spectacol a inceput cu Revoluția din 1989 și s-a…

- Au reinceput inscrierile in programul „Hai la Olimpiada”. Elevii timișoreni dornici sa iși aprofundeze in matematica, fizica și informatica se pot inscrie. The post Hai la Olimpiada! Elevii din Timișoara care vor sa devina mai buni la Matematica, Fizica și Informatica se pot inscrie appeared first on…

- Surpriza pentru bicicliști, promisa de primarul Nicolae Robu in locul vechii piste de biciclete de pe Calea Alexandru Ioan Cuza, e gata. Consta in... patru dungi pe trotuarul mult mai lat ca inainte, trasate șerpuit pe sub pasajul de cale ferata. The post Supriza de la Parcul Botanic: fosta prima pista…

- Se anunța un adevarat eveniment dedicat iubitorilor de folclor autentic sarbesc. Ei sunt invitați sambata, 8 septembrie, la un spectacol care va aduce pe aceeași scena ansambluri din mai multe localitați. Intrarea este libera. The post Maraton de folclor sarbesc la Timișoara. Nu ratați parada portului…