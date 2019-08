​Senatorul Nicolae Marin a demisionat din PSD Senatorul Nicolae Marin a declarat, vineri, ca a renuntat la calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului si va activa ca parlamentar independent, anunța Agerpres.



"Într-o democratie sanatoasa, dezbaterea si competitia sunt încurajate pentru ca aduc progres. Constat ca dezbaterile provocate de mine în ultima perioada în PSD Galati au deranjat si am fost izolat. Pentru binele tuturor, am hotarât sa renunt la calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului si voi activa ca senator independent pâna când ma voi implica într-un alt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

