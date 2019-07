Senatorul MOGA de la PSD, un om erou plin de secrete. GUVERNUL tace Nicolae Moga, 67 de ani, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne, este un politician cu state vechi in Constanta. Prima data a ajuns la butoanele judetului la scurt timp dupa caderea regimului comunist. Intre 1991 si 1993 a fost subprefectul judetului Constanta dupa ce, in prealabil, a facut parte din conducerea atomocentralei de la Cernavoda – fanionul productiei de energie electrica de dinainte de 89. Parasirea functiei de reprezentant al Guvernului in teritoriu pentru domeniul privat coincide cu primul bun imobil dobandit vreodata de actualul senator. Potrivit declaratiei sale de avere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

