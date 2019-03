Senatorul Martha McSally, prima femeie pilot pe avioane de vanatoare, a declarat ca a fost violata cand activa in cadrul forțelor aeriene de catre un ofițer superior. Republicanul din Arizona a activat 26 de ani in cadrul armatei. Dezvaluirea a fost facuta la o audiere a Senatului, cu privire la eforturile serviciilor armate de a preveni atacurile sexuale. McSally a spus ca nu a raportat ca a fost agresata sexual deoarece nu avea incredere in sistem și a spus ca este rușinata și confuza. Ea a refuzat sa spuna cum se numește ofițerul care a violat-o.

"Am fost tacuta atația ani, dar mai…