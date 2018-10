Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu citeaza un document pe care Guvernul l-a trimis Comisiei Europene in care anunta masuri radicale pentru reducerea deficitului bugetar, intre care inghețarea salariilor in mediul bugetar. Mai mult, Guvernul ar urma sa amane și aplicarea legii salarizarii unitare.

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat ca datele oficiale ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNP) contrazic "propaganda" coalitiei de guvernare, deoarece arata ca Romania se indreapta spre o criza economica.