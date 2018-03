Stiri pe aceeasi tema

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Scopul crearii unei protectii speciale a unor functii publice este de a impiedica eventuale abuzuri, nu de a impiedica urmarirea penala, potrivit deciziei adoptate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei prin care a fost admisa partial sesizarea PNL si USR privind imunitatea judecatorilor constitutionali.…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- Alexandru David, presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Cristi Borcea, momente SOCANTE in INCHISOARE. "A mancat nu stiu cate kilograme de carne si de sticksuri…

- Schimbari in staff-ul tehnic al Clubului Minaur. Directorul Ionut Marta a fost lasat sa se ocupe de echipa, iar de celelalte amanunte, inclusiv legate de bani, vor fi acolo oamenii primarului Catalin Chereches. Se pricep. O scurta privire aruncata asupra trecutului acestora sau a legaturilor pe care…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Cristian Ijac, fostul soț al Elenei Condescu, una dintre fiicele fostului șef al Consiliului de Administrație al echipei de fotbal Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, și-a postat pe pagina personala de socializare cu ocazia zilei de 8 martie un mesaj emoționant adresat mamei sale:…

- Sedinta Adunarii Generale a Acționarilor Companiei de Apa s-a desfașurat in condiții normale și astfel au putut fi stabiliti membrii Consiliului de Administrație. Acesta este format din: Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzau, șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei, Cristina Dinu,…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- "Privesc cu uimire ca sa nu zic cu stupoare la o categorie de initiative legislative si incerc sa inteleg ce ii impinge si la ce, pe cei care le promoveaza. Cum ele vin din mai intreg esichierul politic as spune ca suferim de doua rele majore: Un rau este calitatea profesionalismului raportata la ceea…

- In Monitorul Oficial au fost publicate deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Litoral SA din 15.01.2018. Astfel, actionarii au decis revocarea Veronicai Danuta Georgescu, a Danielei Florentina Mastromarino si a lui Dumitru Lucian Lungoci din calitatea de administratori provizorii,…

- Consiliul de administratie din cadrul societatii Logistic Park, cu sediul in municipiul Constanta, intrunit in sedina in data de 19.12.2017, in temeiul Legii 31 1990, republicata si modificata, precum si in baza actului constitutive, a decis:Prelungirea duratei mandatului directorilor Petras Viorel…

- Petru Ion Vaduva, fostul director general al Transgaz și al Țiriac Holding, va prelua conducerea societații Chimcomplex Borzești, in noua echipa manageriala numita pentru preluarea celor șase active ale combinatului Oltchim din Ramnicu Valcea. Din echipa, ca membri ai Consiliului de Administrație, mai…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- Vom deschide compania catre un grup de oameni din companie care au aratat ca pot aduce performanta. Punem 10% din actiuni catre acest grup de oameni care au aratat eficienta in post, atitudine si efort. Acei oameni care dovedesc ca pot indeplini conditiile de performanta, pot castiga aceste actiuni…

- Liberalii au votat luni, in cadrul sedintei Biroului Executiv, nominalizarile la Consiliul de Administratie al TVR si CNA, printre acestea numarandu-se si Cristian Vasile Petcu, acuzat de plagiat in doua lucrari de doctorat, in urma unui articol publicat in 2014 de Romania Libera. Petcu a mai fost si…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat azi ca turneul Final 4 al Cupei Romaniei la masculin se va desfasura in 17-18 martie la Constanta. La scurt timp, Steaua a reactionat vehement, Vasile Stanga, managerul echipei, sustinand ca nu este normal ca turneul Final 4 sa fie gazduit de o formatie implicata…

- Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a decis sa faca modificari la unele unitati de invatamant.La solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, Directia Generala Invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta, se hotataste reanalizarea proiectului planului de…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Dosarul candidaturii presedintelui HC Dobrogea Sud, Ionut Stanescu, pentru postul de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal a fost validat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al FRH, in vederea alegerilor pentru sefia federatiei, din 14 februarie. Ionut Stanescu ii are ca adversari…

- Bogdan Mandrescu și-a dat demisia joi, dupa ce a fost facut public raportul, deși neregulile vizau perioada de dinainte de mandatul sau, invocand motive personale. Sursele menționate au precizat ca, vineri, ministrul Lucian Șova a vrut sa il numeasca in funcția de director general al Companiei Aeroporturi…

- Societatea Centrul National de Invatamant SA, prin Hotararea nr. 32 din data de 15.12.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, reprezentand 100 din capitalul social, au hotarat urmatoarele:Revocarea Ralucai Spinoche, a lui Florentin Cotorobai si a lui Florin Demian din calitatea…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Ely Davidai, antreprenorul de orginie israeliana care in 1992 a adus franciza Pepsi in Romania, a renuntat din motive personale la mandatul de administrator independent in consiliul de administratie al Sphera Group, operatorul francizelor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, se arata la bursa. „Consiliul…

- Scandal in cadrul Radio Romania. Totul a plecat de la bani, mai exact de la salarii. Intr-un comunicat al Sindicatului Radio se vorbește despre probleme aparute in cadrul instituției din cauza salariilor. In comunicat se arata ca maririle de salarii se fac preferențial. „Prin acest comunicat dorim sa…

- O educatoare din Gorj susține ca e atacata electromagnetic. Alina Pirvulescu este educatoare in orașul Motru, județul Gorj, și are 18 copii in grija. Doar ca, de doua saptamani, susține ca este atacata electromagnetic și ca cineva face in asa fel incat patuturile copiilor sa trepideze. Mai mult, acum…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, a primit luni aviz favorabil de la comisiile de Administratie din cele doua camere ale Parlamentului. Paul Stanescu isi pastreaza fotoliul de la Ministerul Dezvoltarii. Acesta conduce ministerul din octombrie 2017, cand a inlocuit-o pe Sevil…

- In fiecare an, milioane de dosare inregistrate pe rolul instanțelor de judecata așteapta sa fie citite, cat mai repede posibil, de doar… o mana de oameni, cați sunt in corpul judecatorilor din Romania. Anul trecut, la Judecatoria Timișoara au intrat 35.428 de cauze, dintre care 26.954 pe secția civila.…

- Lucian Sova, ministrul propus pentru Transporturi este la al doilea mandat dupa cel de la Comunicatii. Anterior mandatului de la Comunicatii, Sova a avut mai multe pozitii in cadrul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, fiind apreciat in mod special de cei din sectorul rutier.…

- La data de 19.01.2018, Consiliul de Administratie al societatii Impact a decis numirea lui Bogdan Oslobeanu in functia de Director General al Societatii, pe un mandat de 4 ani, incepand din data de 01.03.2018 pana la data de 28.02.2022. Potrivit informarii transmise catre BVB acesta il va inlocui pe…

- Seful grupului francez de utilitati Engie, Isabelle Kocher, a afirmat duminica ca ar saluta un nou presedinte al Consiliului de Administratie, daca va fi gasita persoana potrivita, dupa pensionarea lui...

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bihor, dr. Remus Motoc, a declarat, pentru AGERPRES, ca institutia a primit recent o adresa din partea asociatiei omului de afaceri Ion Tiriac prin care se anunta vanatoarea in zilele de 18 si 19 ianuarie. "Avem o solicitare in…

- Banca Transilvania (TLV), a doua cea mai mare banca locala dupa active si unul dintre cei mai activi investitori din sistemul bancar, a devenit actionar al Victoriabank, prima banca infiintata in Republica Moldova si a treia in functie de active, cu o participatie de peste 66%, alaturi de Banca…

- In acest moment la Consiliul Județean Neamț se lucreaza la pregatirea intocmirea documentelor pentru organizarea unui nou concurs pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Potrivit celor declarate de președintele Consiliului de Administrație al spitalului, probabil ca…

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 1 2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica ce va intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2018, care prevede si doua posturi de director general adjunct. Potrivit documentului…

- Pe data de 30 noiembrie 2017 s au intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Praktiker Romania SA. In cadrul celor doua adunari, au fost aprobate mai multe modificari privind Consiliul de Administratie si nu numai. Deciziile au fost publicate…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte de baza, la 2% pe an, de la 1,75% pe an in sedinta Consiliului de Administratie de luni. Este prima decizie de modificare a dobanzii cheie adoptata de CA al BNR din mai...

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Jandarmii au depistat in Piața Fortuna, doua persoane care ofereau spre comercializare materiale pirotehnice, asupra acestora fiind descoperite 3.700 de petarde. Materialele pirotehnice au fost confiscate, iar pe numele celor doi și au fost intocmite actele necesare organelor de urmarire penala.…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…