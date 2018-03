Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, au decis marti Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere…

- Sindicaliștii de la Mintia au adresat o adresa mai mulți factori de decizie de la nivel central, dar și local. Liderii energeticienilor atrag atenția asupra problemelor grave cu care se confrunta termocentrala, dar și intreg Complexul Energetic Hunedoara. “Sindicatul Solidaritatea Hunedoara…

- Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 28 februarie 2018 este de 18.897.092, cu 4.336 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, potrivit careia, la data de 31 ianuarie 2018 figurau in…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- La Sibiu, peste 500 de persoane, potrivit organizatorului, Doru Apostu, marsaluiesc in centrul municipiului, purtand steaguri si pancarte cu lozinci impotriva ministrului justitiei, Tudorel Toader. Coloana de manifestanti se indreapta spre bd. Nicolae Balcescu, din centrul istoric al orasului.…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Guvernul ucrainean nu considera posibila participarea Belarusului la misiunea ONU de menținere a pacii in Donbas, deoarece aceasta țara face parte din „Organizația Tratatului de Securitate Colectiva“ – bloc militar-politic infiintat și condus de Federația Rusa, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la...

- Ministrul a insistat asupra rolului strategic jucat de Romania in noul context de securitate de la Marea Neagra. Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un nou tratat de securitate post Brexit. Declaratia, facuta de premierul Theresa May, a fost bine primita de presedintele Comisiei…

- Iohannis, atac la Parlament: Demersul de a face o comisie de ancheta pe șeful SPP, o aflare in seama politicianista, a spus șeful statului, la Cotroceni, el precizand ca activitatea Serviciului de Protecție și paza este analizata, conform legii, doar in interiorul CSAT, iar singurul demers legal era…

- Miercuri, 14 februarie a.c., s-a desfasurat «Evaluarea activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute de Jandarmeria Romana in anul 2017», eveniment la care au fost prezenti ministrul afacerilor interne Carmen Daniela DAN, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Dan CHIRICA,…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- PMP vrea consultarea cetatenilor pentru reducerea numarului de parlamentari Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Partidul Miscarea Populara va initia o campanie nationala de consultare a cetatenilor cu privire la reducerea…

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa.Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- Biroul permanent al Senatului este convocat la ora 10,30, grupurile parlamentare se vor intruni de la ora 11,00 si prima sedinta de plen va avea loc incepand cu ora 12,00. Decizia de convocare a Senatului in prima sesiune ordinara a acestui an a fost semnata pe 25 ianuarie de presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa se intruneasca, luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, au decis vineri conducerile Senatului si Camerei Deputatilor. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15.00, dupa ce, in ...

- Cuantumul diurnei de deplasare si al cheltuielilor de cazare in teritoriu se mentin la nivelul lunii decembrie 2017, au stabilit vineri Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Cuantumul diurnei de deplasare si cuantumul cheltuielilor de cazare in teritoriu prevazute…

- Cine este Stefan-Radu Oprea, care il inlocuiește pe Ilan Laufer, la Ministerul pentru IMM-uri. Senator de Prahova, acesta a fost prefect, și a studiat Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Stefan-Radu Oprea s-a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994,…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei.

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Astfel, premierul Mihai Tudose nu susține proiectul Casei Regale, promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iar Guvernul ar urma sa dea aviz negativ. La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament…

- Parlamentul se va reuni, joi, in sedinta solemna, dedicata implinirii a 28 de ani de la Revolutia Romana din 1989.Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL. "Avand in vedere ca…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- ”E o mascarada și mascarada trebuie insoțita de note muzicale, cred ca in seara asta o sa ascultam impreuna, la ședința asta, ca sa ne calmam și sa reflectam, Bach o sa ascultam și va doresc audiție placuta.” a spus Stelian Ion, deputat USR. ”Dle Radulescu, sa nu scoate mitraliera” Catalin…

- „In primul rand, PNL nu va vota propunerea legislativa de modificare a Legii 303, nici in forma Camerei Deputaților, nici forma tangențial modificata. Nu este acum momentul pentru o astfel de lege pentru ca nimeni nu mai are incredere in bunele intenții ale majoritații PSD-ALDE: nici noi, nici magistrații…

- Scandal in plenul Senatului, acolo unde urmeaza dezbaterea Legilor Justitiei. Opozitia a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor, insa parlamentarii PSD și ALDE au refuzat. Senatorii USR protesteaza de la tribuna. Ei au venit si cu portavoce, la fel cum s-a intamplat in plenul Camerei Deputatilor.

- Raportul a fost adoptat cu 12 voturi "pentru”, 6 voturi "impotriva”, din partea reprezentan'ilor PNL si USR, si o abtinere, potrivit News.ro. Raportul va intra marti la votul final in plenul Senatului, care este Camera decizionala. Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Protestele din strada și problemele pe care protestatarii le au cu jandarmii au generat scandal și in Parlament. Deputatul USR, Tudor Benga, a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.”Solicit demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru șicanele pe care pe face mereu protestatarilor”,…

- Comisia Iordache reia dezbaterile pe legile justitiei. Cele mai controversate modificari Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a precizat, joi, ca sedinta Comisiei se va relua luni, la ora 9.00, cu dezbaterea amendamentelor si elaborarea Rapoartelor la modificarile legilor…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din...

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 a fost adoptat vineri seara in Comisiile reunite de buget – finante ale Parlamentului. Bugetul pe 2018 a fost avizat cu 17 voturi “pentru” si 14 “impotriva” si urmeaza sa primeasca votul Camerelor reunite, titreaza News.ro. Conform calendarului dezbaterilor,…