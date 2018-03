Stiri pe aceeasi tema

- DGASPC Arad a organizat un mars al asistentilor sociali, angajati si beneficiari ai sistemului public de protectie si asistenta sociala, pe traseul platoul din fata Consiliului Judetean Arad – strada Corneliu Coposu – Podgoria si retur. La revenirea in fata sediului CJA s-a realizat o inima ,,umana”…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- Polițiștii din Vladimirescu cerceteaza un barbat, banuit de furtul unor miei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 22 de ani, din localitatea Seleuș, care in noaptea de 12/13 martie a.c. a sustras 12 miei de la o stana de pe raza localitații Vladimirescu, pe care ulterior…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. O scumpire semnificativa au avut-o citricele, al caror preț a crescut cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti…

- In perioada 26 martie – 30 aprilie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza cursul autorizat de inspector resurse umane - cod COR 333304. „Programul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice in intocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii intr-o…

- Preotul Constantin Necula a povestit in prima sa conferinta publica de la Constanta despre „obraznicia“ sa din copilarie de a cere preotului sa dea factura pentru banii incasati de la familia sa.

- Politistul care ieri dupa-amiaza a condus baut si l-a lovit cu masina pe un batran care trecea strada pe trecerea de pietoni, a fost arestat. In cursul diminetii, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari ...

- Un cetatean american va plati 1.625 de dolari pentru o cursa cu Uber. Factura vine dupa ce barbatul era beat si in loc sa introduca destinatia la care isi dorea sa ajunga, a indicat o locatie la 500 de kilometri distanta, orasul sau natal, informeaza Sky News. Tanarul a baut o noapte intreaga cu prietenii…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al patrulea episod: „Ochii tai”, interpretata de Silviu Pasca si Cristine Popa. Piesa pop-dance este produsa de Damian Draghici in studioul…

- Coaliția PSD-ALDE iși dovedește, cu fiecare zi de guvernare care trece, crasa incompetența și lipsa de viziune, incercand sa iși acopere minciunile propagate in perioada campaniei prin masuri tardive și soluții parțiale la problemele romanilor, considera senatorul liberal Ioan Cristina. Ultima gaselnița:…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad. Proiectul editorial…

- Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene saluta reformele pe care le-a efectuat țara noastra și "accentueaza importanța cruciala a continuarii reformelor incepute in 2016". Concluzia se regasește in raportul Consiliului cu privire la țara noastra.

- In vacarmul de subiecte care a paralizat practic dezbaterea publica, prioritațile reale ale romanilor par a fi ratacite și uitate de Guvernul PSD. Ghidata permanent de dictonul „paine și circ”, actuala coaliție de guvernamant ignora cu buna știința problemele cu adevarat urgente ale acestui popor: educația,…

- Scolile aradene nu mai sunt deloc sigure. Dupa ce in urma cu cateva zile un elev a mers la un liceu din Ineu cu un pistol, astazi, un alt elev a provocat o explozie si a intrerupt Bacalaureatul. La Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX-a, in varsta de 17 […] The post La Arad, ca-n…

- PNL considera ca majorarea salariului minim pe economie este o pacaleala tip PSD. Milioane de romani se așteptau sa aiba salarii mai mari și putere de cumparare mai mare, dupa ce salariul minim pe economie a fost majorat semnificativ, de la 1450 de lei la 1900 de lei. „De fapt, oamenii au fost pacaliți.…

- Promisiunile unor creșteri salariale spectaculoase pentru toate categoriile sociale, cu precadere pentru profesori și medici, s-au naruit la primirea primului fluturaș de salariu de dupa aplicarea revoluției fiscale a PSD, considera senatorul liberal aradean Ioan Cristina. Nu mai puțin de 2 milioane…

- Efectele secundare ale revolutiei fiscale ajung pana la majorarea facturii la intretinere, ceea ce ii va afecta pe romanii care stau la bloc. Asta pentru ca administratorii de bloc sau cei care fac curatenie pe casa scarii trebuie sa achite contributii sociale mai mari decat castiga. Asociatiile de…

- Olga Verbitchi, tanara artista care a cucerit Romania cu vocea sa grava si timbrul vocal puternic a castigat premiul cel mare pentru „Vocea Internationala” cu interpretarea piesei „Sweet People” (Alyosha), la categoria sa de varsta, in cadrul Sanremo Music Awards, unul dintre cele mai populare festivaluri…

- Femeile din Isis au fost filmate luptand in prima linie, pentru prima data , in conditiile in care grupul este “disperat” sa atraga cat mai multi oameni, scrie The Independent. Un nou videoclip de...

- Cel mai slab președinte din istoria Consiliului Județean Arad, Marinel Cionca, este incapabil sa rezolve problemele județului, adica sa-și duca la indeplinire mandatul pe care l-a primit din partea cetațenilor, la alegerile din 2016, considera deputatul social-democrat Florin Tripa. De aproape doi ani…

- Victor Ponta, fost premier și președinte al PSD, critica dur guvernarea condusa de Liviu Dragnea și trece in revista noua minciuni care au fost spuse romanilor in ultimul an. Totodata, fostul social-democrat face trimitere la perioada crizei economice și la taierile de salarii decise de Guvernul Boc.

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care comercializa tigarete de contrabanda. Polițiștii au depistat la Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre vanzare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- Ne aflam la debutul unei noi sesiuni parlamentare, intr-un context politic extrem de complicat, in care PNL, ca principal partid al opoziției, va juca un rol esențial in apararea intereselor romanilor. Acapararea agendei publice cu dezbateri sterile ne indeparteaza de la adevaratele teme de interes…

- Multiplii de piata ai producatorului de vin Purcari (WINE) sunt mai mari decat cei ai emitentilor cu vechime de pe Bursa de Valori Bucuresti, dar sunt in general sub multiplii emitentilor asemanatori listati in 2016 si 2017, considera analistii casei de brokeraj Prime Transaction. 0 0 0…

- Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Judetean arata cu date concrete cum a impartit Consiliul Judetean Arad, cetatenii judetului dupa culoarea votului. „Este liberal primarul primeste bani, in caz contrar isi ia adio de la orice finantare de proiecte din partea Consiliului Judetean.…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a declarat, astazi, ca din totalul de 724 de masuri asumate de PSD in programul de guvernare, nu mai puțin de 595 sunt neindeplinite, adica 82% din total. Daniel Cadariu a aratat ca alte 96 de masuri sunt parțial realizate (13%) și doar 33 de masuri sunt realizate,…

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație a organizat o dezbatere pe problemele de sanatate, la care au participat medici prestigiosi din Arad. Printre acestia, s-au numarat dr. Daniela Carnatu, Mihai Seran, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Urgența Județean Arad,…

- Introducerea supraaccizei la carburanti si cresterea pretului petrolului pe pietele internationale au condus la scumpiri semnificative ale combustibililor la pompa, in ultimele luni. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de ...

- Cozmin Gușa: De Dosarul Tel Drum depinde soarta guvernarii Dancila Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. In acest context, contactat marți…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – „Vals”. „«Vals» este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate”,…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis in mod categoric sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. „In mod evident actualul context…

- Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, dar fara a stopa incalzirea casei, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon.

- Aproximativ 600 de familii cu peste 1.000 de copii au fost sprijinite in perioada sarbatorilor de iarna prin intermediul campaniei umanitare „Traiește Magia Craciunului, daruind” derulata in luna decembrie de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad prin implicarea specialiștilor…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Chiar daca are o echipa de 28 de oameni, premierul Mihai Tudose are o relatíe speciala cu câtiva ministri, oameni pe care-i cunoaste, cu care "se felicita la diverse ocazii".

- LIVE. Intreprinzatoarea cu afaceri anuale de 55 de milioane de euro din turism Lucia Morariu, președinte fondator al Eximtur, fost ministru al Turismului și președinte al ANAT, in direct la Realitatea FM Cluj, de la ora 13:00, la emisiunea “1 la 1”. De acelasi autor Comisia CNAIR verifica chiar…

- Doi studenti israelieni au fost loviti de un microbuz pe cand se aflau opriti pe banda de urgenta pe autostrada Arad-Timisoara, in apropiere de iesirea spre Zadareni. Ambii tineri, studenti ai Facultatii de Medicina de la Universitatea „Vasile Goldis” din Arad au fost transportati in stare grava la…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48

- Curtea Constitutionala a decis vineri, 5 ianuarie, ca Igor Dodon a incalcat Constitutia cand a refuzat repetat sa promulge legea ce interzice propaganda rusa. Curtea a stabilit ca presedintele tarii va fi suspendat din functie ca atributia de promulgare a legilor sa revina unui presedinte interimar,…

- La Copenhaga, de la barul „Cafe 33”, un hoț a furat o sticla de votca in valoare de 1,3 milioane de dolari. Anunțul a fost facut de catre proprietarul instituției, colecționarul Brian Ingberg, citat de Radio Free Europe. Potrivit lui, hoțul s-a aflat in incapere doar trei minute, adica ținta lui a fost…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Astazi, la sediul Consiliului Judetean, s-a semnat contractul de servicii de proiectare tehnica pentru drumul judetean Arad-Siria-Pancota-Buteni. Este vorba despre tronsonul de 61,09 km al celui mai circulat drum judetean, care deserveste aproximativ 220.000 de aradeni. In cadrul contractului se va…

- Deputatul PSD Arad Florin Tripa afirma ca presedintele Klaus Iohannis si PNL au mintit cu privire la bugetul pentru acest an si se asteapta ca situatia sa se repete in perioada urmatoare, atunci cand bugetul pe anul 2018 va intra in dezbatere. „In cursul lunii februarie a acestui an, atunci cand Bugetul…

- O femeie din statul american Pennyslvania a avut parte de un șoc atunci cand a citit factura electricitate. Pe hartie scria ca are de platit nu mai puțin de … 284 de miliarde de dolari, iar data scadenta pentru intreaga suma este noiembrie 2018, relateaza BBC News. Mary Horomanski din orașul Erie a…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat ca in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Pentru evitarea aglomerarilor s-a…