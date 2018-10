Senatorul Ioan Chisalita a mai castigat o lege Proiectul sau pentru completarea art. 27 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se refera la posibilitatea scutirii de la plata dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul, o data la 15 ani. Propunerea legislativa initiata de senatorul carasean a intrunit votul majoritatii parlamentarilor, care a adoptat legea de completare a articolului 27 cu un nou alineat: Articol unic. –Articolul 27 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

