Senatorul Florin Citu sustine ca actuala guvernare pregateste al doilea cel mai mare imprumut al Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un împrumut, „al doilea ca marime din istoria României” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmând ca parteneri strategici discuta…

- Partidele din opozitie nu vor ca PSD sa mai fie la guvernare si vor veni maine la consultari cu propuneri concrete, intre care organizarea de alegeri anticipate. PNL se arata pregatit sa isi asume raspunderea guvernarii, USR va sprijini orice guvern de dreapta, iar PMP are o propunere de premier. UDMR…

- Reprezentanti ai opozitiei au anunțat ca nu mai opteaza pentru un premier de la PSD. "Vom sustine orice varianta care excude PSD-ul de la guvernare", a declarat marți Dan Barna, presedintele USR.

- Anul a inceput cu noi tensiuni si rupturi in interiorul Partidului Social Democrat, ce au culminat cu o sedinta a comitetului executiv, organizata rapid, la solicitarea mai multor lideri ai partidului, care au vrut sa transeze cel mai recent conflict...

- Dupa ce, in noiembrie, prețul unei calatorii cu autobuzul in Barlad a fost majorat de la un leu la 1,30 lei, de luna viitoare, prețul biletului ar putea crește din nou. Scumpirea a fost ceruta de reprezentanții transportatorului și este motivata de creșterea prețului la combustibil, majorarea cheltuielilor…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Nu sprijinim si nu cerem un al doilea…

- Liderul PSD Constanta, Felix Stroe a transmis un mesaj conducerii PSD in care sustine ca la CExN ul urmator trebuie gasita o solutie pentru ca actuala guvernare sa performeze. "Ar fi bine ca la CExN ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid si…

- PSD se pregatește sa-și dea jos al doilea premier, în timp ce Dragnea face o noua încercare disperata de salvare. O noua ediție incendiara "Jocuri de Putere", moderata de Rareș Bogdan.

- Capacitatea administrativa a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor va continua sa scada din cauza reducerii resurselor financiare in varianta prezentata in LEGEA Nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. Actualul guvern PSD-ALDE ia din fondurile care ajungeau…

- Calin Popescu -Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii 'despre aceasta dorinta si despre solutii'.…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- Titlurile au forma dematerializata și remunereaza investitorii cu o dobanda anuala. Veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de Statul Roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal. Noul program ofera posibilitatea…

- Joo-il Kim, care traieste in Londra, a sustinut ca in armata nord-coreeana exista brigazi de sinucigasi care „traiesc si mor” pentru Kim Jong-un si care se vor arunca in aer la comanda dictatorului.

- Știrea zilei în Republica Moldova este înlocuirea a șase miniștri. O remaniere guvernamentala importanta, care a fost anunțata de liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Deși Guvernul a crescut în încrederea cetațenilor, deși Moldova a avut câteva progrese consemnate atât…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un,un subiect tabu pana acum intre cele doua puteri, refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, scrie digi24.ro.

- Reprezentanții filialei salajene a Partidului Național Liberal au susținut, vineri, o conferința de presa la sediul din Zalau, fiind aduse in discuție problemele de actualitate din viața politica și sociala a țarii, amendamentele depuse de PNL mai multor proiecte la nivel național, județean și local,…

- Dupa autostrada muzeu de lânga Cluj-Napoca, ce nu poate fi folosita pentru ca de ani de zile nu s-a facut și un pod, în Florești ar putea aparea liceul muzeu. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj a precizat ca Floreștiul nu are nevoie de liceu,…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) informeaza ca deocamdata nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicarii unor informații ce se vor conține în acest…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…

- Licenta de functionare a Uber Technologies a fost suspendata in Sheffield, al patrulea cel mai mare oras din Marea Britanie, dar Uber sustine ca va constesta decizia daca nu reuseste sa clarifice lucrurile cu reprezentantii Consiliului orasului, potrivit Bloomberg. Consiliul local a transmis…

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte...

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte al partidului, intr-un comunicat remis duminica AGERPRES."In calitatea mea de membru…

- Reprezentantii IKEA au demarat oficial lucrarile de constructie la cel de-al doilea magazin din Romania, care va gata la sfarsitul verii viitoare. Initial, oficialii producatorului si retailerului de mobilier si accesorii anuntasera, ca data de finalizare, luna decembrie 2018. 0 0 0 0 0…

- IKEA va deschide anul viitor cel de-al doilea magazin din Romania. De la inceputul anului viitor vor fi demarate și angajarile de personal. Marti, pe terenul IKEA pe bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti, a avut loc ceremonia de asezare a pietrei de temelie, care anunta inceperea lucrarilor de constructie…

- M.A.I. propune plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017 In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier — va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda,…

- Ministerul de Interne propune ca valoarea punctului de amenda sa fie plafonata la 145 de lei și anul viitor, cu toate ca salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2018. Reprezentanții MAI susțin ca aceasta masura este luata pentru ca amenzile sa nu creasca excesiv raportat la veniturile…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In condițiile in care, conform Programului…

- Clujenii sunt invitati duminica, de la ora 18.00, in Piata Unirii, la un nou protest fata de Legile Justitiei si fata de modificarea legislatiei fiscale. Romanii sunt chemati sa iasa in strada in toata tara de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul…

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat, ieri, ca Ludovic Orban si-a asumat postura de candidat la functia de premier din partea PNL și ca formatiunea sa va organiza proteste de strada pana la dezbaterea motiunii de cenzura in Parlament.

- PNL dorește demiterea Guvernului Tudose și solicita retragerea increderii acordata acestuia pentru ca distrug economia si scot Romania din UE. Cel puțin asta scrie in textul moțiunii de cenzura proaspat depus impreuna cu USR.„Actuala guvernare PSD-ALDE a reusit intr-un timp record sa provoace…

- Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor vor intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea proiectului și pentru solicitarea asistenței financiare, urmand sa se convina cu Banca Mondiala instrumentul de finanțare care va fi utilizat, pentru a permite demararea cat mai rapida…

- „Evenimentul Zilei” a aflat ca social-democrații pregatesc solicitarea unei poziții din partea Parlamentului European și o noua lege care sa reglementeze funcționarea comisiilor speciale de ancheta, dupa ce procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi și europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al…

- Cel de-al doilea raport de investigație a fraudelor bancare din anul 2014, elaborat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson este în faza finala de redactare și este planificat sa fie transmis în urmatoarele câteva saptamâni, scrie radiochisinau.md Experții așteapta…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa țara in seama "hazardului". "Într-adevar…

- A doua rectificare bugetara din acest an, care va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, de Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de…

- Cartel ALFA saluta decizia sindicatului CNSLR - Fratia care se pregateste de greva generala din cauza masurilor fiscale de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat. Confederatia sustine ca o "greva generala este sanctiunea fireasca ce trebuie aplicata politicienilor aflati la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Fostul senator Daniel Savu a comentat in termeni duri declaratiile facute de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, spunand ca presedintele isi urmareste propriile intrese legate de un nou mandat in fruntea statului. Savu considera ca Iohannis nu se va da inapoi de la nimic pentru a sustine interesele…

- „Așa cum putem constata, starea de sanatate a romanilor este in continua depreciere, iar in privinta sistemului de sanatate ne situam pe ultimul loc in Europa, cu cea mai mica alocare din PIB pentru acest sistem, cea mai slaba investiție in medicina primara, cea mai mare mortalitate infantila, cea…

- Dupa protestul de la Prefectura Arges, medicii de familie s-au intors, asa cum era programat, la CAS Arges, pentru o discutie la modul concret pentru rezolvarea cerintelor acestora. Dupa intalnire, conducerea CAS Arges a emis un comunicat de presa prin care sintetizeaza esenta discutiilor. “Casa de…