Senatorul Florin Citu, acuzatii grave: Valcov le cere angajatilor de la Finante sa masluiasca datele din executia bugetara

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca are informatii ca Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, le-ar cere angajaților din Ministerul de Finanțe sa falsifice datele despre execuția bugetului, in așa fel incat execuția finala sa arate așa cum a anunțat el, sub 3…

- Corina Cretu nu a ramas fara replica dupa acuzatiile lui Darius Valcov. "Sunt destul de trista sa vad aceasta atitutinde complotista, am vazut si aseara ca e un complot mondial. Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si apoi sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza. Cat nu avem proiecte,…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Actualul sistem informatic al ANAF a implinit 20 de ani. A fost implementat de Ministerul Finantelor Publice in 1998, cu bani de la Banca Mondiala, cand au fost cumparate primele servere si sisteme de stocare a informatiei de la IBM. Gigantul IT este cel care a pus in fuctiune sistemul si l-a intretinut…