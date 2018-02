Stiri pe aceeasi tema

- O problema a omului modern este consumul alimentelor, in special in a doua parte a zilei, mai ales inainte de culcare. Chiar daca pare sa nu ne afecteze, aceasta situatie ascunde in profunzime probleme grave de sanatate si un dezechilibru alimentar, care, in timp, pot duce la un exces ponderal si o…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca, angajatii care isi iau concediu medical, din cauza noilor metode de plata a contributiilor, s-au vor trezi cu salariile micsorate cu aproximativ 20%. Nu sunt ferite de aceste scaderi nici persoanele bolnave de cancer sau…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu medical, pierd aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul. Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Primarul Ioan Popa a vorbit despre cum a scazut bugetul, in primul rand prin reducerea impozitului pe salarii de la 16 la 10 procente, dar si despre redirectionarea salariilor profesorilor, care nu mai trec prin bugetul Primariei, ci se duc direct prin inspectoratul scolar. Edilul a apreciat…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat joi ca nu a venit sef la Comisia pentru invatamant, ca nu este o forma de compensare, ci ca a fost ales in aceasta functie in urma unui vot secret. "Nu am venit, am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat joi ca nu crede ca se va ajunge la o greva generala a sindicatelor din invatamant, precizand ca nu-i este clar motivul pentru care exista nemultumiri. "Am avut discutii nenumarate cu liderii de sindicat cat am fost ministru…

- In noua sesiune parlamentara s-au facut schimbari in cadrul comisiilor senatoriale permanente si de specialitate, astfel ca fostul ministru al Educatiei, senatorul Liviu Pop, a inlocuit-o pe Ecaterina Andronescu la conducerea Comisiei de invatamant.

- Daca va uitați pe site-ul Senatului, o sa observați ca Liviu Pop nu a intrat din decembrie 2016 in Parlament, ci din 20 februarie 2017. Orice alt senator a intrat in Parlament, in actualul mandat, in 21 decembrie 2016. Inițial, Liviu Pop nu intrase in Senat, in urma alegerilor parlamentare…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, a semnat, marti, un ordin care prevede includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare din institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, a cursurilor de etica si integritate academica.

- Gestul lui Mircea Dumitru de a demisiona din Consiliului de Atestare a Certificatelor Universitare, dupa declaratia halucinanta a noului ministrul al Educatiei, Valentin Popa, referitoare la plagiat, este o reactie impotriva mediocritatii, spun specialistii care vor sa sanctioneze „tampeniile” noului…

- Noul ministru promite sa asigure "constructia si modernizarea a peste 2.500 de unitati scolare in urmatorii trei ani in conformitate cu programul de guvernare. Pana in anul 2020 in Romania nu vom mai avea unitati scolare fara autorizare ISU sau autorizare sanitara". "Fenomenul fuga dupa note cu ghilimele…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Cadrele didactice titulare in una sau mai multe unitati de invatamant sau pe doua ori mai multe specializari, din judetul Vrancea, isi pot intregi norma didactica prin transfer, cererile putand fi depuse pana pe 26 ianuarie. Conform unei adrese trimise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritatile locale, judetene si centrale vor face ca toate unitatile scolare din Romania sa aiba conditii decente pentru educatia elevilor…

- Potrivit noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat in data de 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei, telefoanele mobile vor fi interzise in timpul orelor, iar serviciul pe scoala si sanctiunile pentru lipsa uniformei vor disparea. Efectuarea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) considera ca angajatii din sistemul educational, pilon de baza in orice societate cu pretentii de dezvoltare, au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, fiind depasite chiar si de soferii sau secretarele din primarii. Si acest lucru…

- Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din Alexandria a fost decorata, alaturi de alte 5 instituții de invațamant din țara, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer, cu prilejul a 150 de ani de la inființare. Decorațiile au fost oferite la propunerea…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației a declarat, joi, ca acele ministere care nu au mers trebuie regândite, pentru ca oamenii au o așteptare de la guvern și nu se poate sa nu faci performanța. Parlamentarul PSD a mai afirmat ca în perioada urmatoare se va stabili…

- Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca desi PSD a promis o noua Lege a Educatiei si se vorbeste despre aceasta, nimeni insa nu a vazut vreun proiect, la fel cum se stie despre existenta sotiei detectivului Columbo, dar care nu a aparut niciodata in serialul…

- Senatorul UDMR de Mures Novak Csaba Zoltan a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca desi PSD a promis o noua Lege a Educatiei si se vorbeste despre aceasta, nimeni insa nu a vazut vreun proiect, la fel cum se stie despre existenta sotiei detectivului Columbo, dar care nu a aparut niciodata,…

- Hotararea Consiliului Local (CL) Ramnicu Valcea, de a scoate din lista unitatilor scolare Liceul Tehnologic Oltchim si Liceul Tehnologic "Henri Coanda", a fost aprobata in sedinta extraordinara si are la baza motivarea legata de gradul scazut de ocupare al acestor scoli. Ea face parte din proiectul…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Salvamont Borsa a anuntat marti ca a inchis majoritatea traseelor turistice, avertizand totodata ca in urma ninsorilor abundente in zona de munte si a schimbarii bruste a temperaturii exterioare, exista riscul producerii de avalanse in Muntii Pietrosul Rodnei. "In zonele alpine, stratul de…

- Ministerul Educatiei a trimis, joi, catre toate inspectoratele judetene, o adresa prin care le comunica decizia Executivului referitoare la cele trei zile de doliu national si recomanda respectarea solemnitatii momentului, conform evz.ro. "Avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei a HG 870/2017…

- Adolescentul de 16 ani, elev la scoala generala din Poroschia, a fost arestat preventiv, joi dupa-amiaza, pentru 30 de zile. Ceilalti doi colegi ai sai sunt cercetasi in continuare in libertate pentru infractiuni de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii pubice. Toti cei trei…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului, dar si parlamentarilor Romaniei, masuri de protectie pentru cadrele didactice, in cazul in care sunt agresati fizic sau verbal. FSLI a depus la Parlament inca din 2015 un proiect de act normativ, preluat de un grup de parlamentari.…

- La solicitarile senatorului de Maramureș, Talpoș Ioan Iustin, depuse la scurt timp dupa incidentul ecologic de la Bozanta Mare din data de 17.10.2017, Ministerul Mediului vine cu noi clarificari și recunoaște ca pentru iazul de decantare Bozanta (dar și pentru Leorda, Bloaja Avarii și iazul Vechi Sasar)…

- Demarate in toamna anului 2015, lucrarile de modernizare a infrastructurii locale, derulate prin Masura 322 – din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, se apropie de final. Este vorba despre alimentarea cu apa si introducerea sistemului de canalizare, cu statie de epurare, in satul…

- Senatorul PNL Cluj Marius Nicoara: In anul Centenarului, PSD risca sa creeze un haos financiar Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoara a criticat actuala putere pentru ritmul lent al acțiunilor cu impact social privind celebrarea a 100 de ani de la unirea tuturor provinciilor romanești si a acuzat…

- Potrivit studiului, sase din zece pacienti bucuresteni afirma ca au consultat doi sau mai multi medici inainte de a primi un diagnostic corect. Mai mult, 7 din 10 pacienti bucuresteni spun ca ar fi dispusi sa apeleze la un serviciu specializat de second opinion medical in cazul in care s-ar confrunta…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a trimis o informare catre Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, ieri, prin care atrage atenția ca un auxiliar didactic ajuns in școli nu ar fi avizat de minister. Este vorba de auxiliarul „Domeniul limba și comunicare“ de la editura Diana. Conform informarii…