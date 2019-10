Senatorul de Constanta, Liviu-Tit Brailoiu, ales presedinte al PSD Diaspora

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, marti, numirea senatorului Liviu Tit Brailoiu in functia de presedinte al Organizatiei PSD Diaspora, au precizat pentru AGERPRES surse participante la reuniune. Acesta o inlocuieste in functie pe Lilla Debelka. Debelka este secretar…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, marti, numirea senatorului Liviu Tit Brailoiu in functia de presedinte al Organizatiei PSD Diaspora, au precizat surse participante la reuniune. Acesta o inlocuiest...

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, marti, numirea senatorului Liviu Tit Brailoiu in functia de presedinte al Organizatiei PSD Diaspora, au precizat pentru AGERPRES surse participante la...

- In ședința CEX PSD din Parlament a fost schimbat marti din funcție un alt șef de organizație cu rezultate slabe la europarlamentare, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Dupa ce la CEX-ul precedent a fost demis șeful PSD Cluj (in locul lui Horia Nasra a fost instalat Liviu Alexa), in ședința…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis sa il numeasca pe jurnalistul clujean, Liviu Alexa, in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj. In plus, senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor,…

- Acțiunea din cadrul campaniei naționale "Informare acasa! Siguranța in lume!" derulata pentru romanii din diaspora, de catre Ministerul Romanilor de Pretutindeni, s-a bucurat, la Suceava, de prezența a 2 (doi) suceveni care lucreaza in strainatate. Prefectura, instituție organizatoare, ...

- Fiasco total la intalnirea pe care Ministerul Romanilor de Pretutindeni prin Instituția Prefectului-Județul Suceava a organizat-o astazi in sala Ștefan cel Mare a Palatului Administrativ din municipiul reședința de județ in cadrul Campaniei Naționale “Informare acasa! Siguranța in lume!“. Fața in fața…

- Ministerul Romanilor de Pretutindeni face publice, la cererea ziarului Libertatea, cifrele diasporei, primite de la reprezentanțele Romaniei din strainatate. “In afara granitelor avem un numar de aproximativ 9.700.000 de romani. Din 9.700.000 de cetateni, aproximativ 5.600.000 se afla in diaspora, diferenta,…