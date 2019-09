Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a renuntat la functia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește sa formeze nicio alianța cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirma ca Pro Romania este "instrumentul statutului paralel"."Nu mai sunt lider in…

- Actorul Mircea Diaconu, fost senator PNL și europarlamentar, a facut luni la Antena 3 primele declaratii de presa, dupa ce, in conducerile ALDE și Pro Romania, s-a votat sustinerea candidaturii sale independente la alegerile prezidentiale. „Nu m-am enervat (cand am decis sa candidez – n.r.), sunt inervat,…

- Delegația Naționala a Pro Romania a decis azi la Palatul Parlamentului o alianța electorala (Alianța ALDE-Pro Romania) la alegerile prezidențiala cu ALDE și susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu, fost senator PNL și fost europarlamentar independent. Anunțul a fost facut de președintele Pro Romania,…

- Antena 3 a dezvaluit ca formațiunea lui Calin Popescu-Tariceanu va ieși azi de la guvernare, urmand sa faca alianța cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat ca 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro Romania. Postul de știri a anunțat ca decizia a fost luata de liderii ALDE imediat dupa intalnirea…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE si Pro Romania discuta sustinerea lui Mircea…

- Calin Popescu Tariceanu a revenit asupra anunțului privind incheierea unei alianțe politice cu Victor Ponta, modificandu-și postarea inițiala de pe Facebook și inlocuind ”am hotarat” cu ”am discutat”. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am discutat o viitoare…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…