- Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o schimbare radicala in ultima luna și sugereaza ca a fost forțat din alte zone sa faca aceste mișcari. Zamfir a declarat ca Tariceanu a avut intalniri pe ascuns cu Ludovic Orban și Raluca Turcan, de la PNL.Citește…

- "Eu nu vreau sa stau la masa cu dl Ponta si nici cu dumnealui in casa. Senatorul Daniel Zamfir, cat timp va sta in partid, va face tot ce depinde de el ca aceasta alianta cu Ponta sa nu aiba loc si mai mult de atat sa salvam partidul. Partidul este asezat pe un culoar pe care eu ma simt confortabil…

- Guvernul a retras candidatura lui Ioan Mircea Pașcu la funcția de comisar european interimar, iar acum acesta anunța ca va face o serie de dezvaluiri extrem de importante din culisele acestei retrageri și va relata o discuție care a avut loc la cel mai inalt nivel.Citește și: Moțiunea de cenzura,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat conducerii partidului cum au decurs negocierile cu ALDE și Pro Romania pentru rasturnarea Guvernului, dar și cum se poziționeaza celelalte partide:ALDE: „Ludovic Orban, Raluca Turcan și Florin Cițu au discutat cu Toma Petcu, Varujan Vosganian, Ion Popa și…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…

- "Alegerile prezidentiale sunt miza in acest moment. Daca Viorica Dancila ajunge in turul 2 fara sprijinul ALDE si Pro Romania, e un dezastru pentru ALDE, cel putin. Pro Romania isi face propriul joc, e un boboc in politica, nu ne facem griji pentru Ponta. Dar ALDE este devastat, pentru ca daca Viorica…

- Premierul Romaniei a precizat intr-o conferința de presa ca se vor desfașura alegeri și pentru funcția de președinte executiv și secretar general in cadrul Congresului PSD care va avea loc maine, și nu in cadrul CEx-ului. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Bogdan Chirieac a comentat aceasta…