Senatorul Citu: Dragnea, Valcov si Tudose sunt disperati si pregatesc o "lista a rusinii"

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale in cont unic la Trezorerie, potrivit unor informatii oficiale. Asadar, Guvernul va amana cu sase luni ordonanta de urgenta privind efectuarea platii obligatiilor fiscale…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,08%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie…

- Edward Snowden, autorul unei dintre cele mai mari scurgeri de informatii din istoria Statelor Unite, a creat o aplicatie care iti va proteja laptopul de tot felul de amenintari. Acum cateva luni, el s-a intalnit cu Jacqueline Moudeina, prima femeie avocat din Ciad si o adevarata luptatoare…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Bitcoin a atins vineri un nou nivel record de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp, inregistrand o crestere de 9%, in pofida avertismentelor tot mai numeroase legate de riscurile investitiilor intr-un instrument financiar extrem de volativ si speculativ, transmite Reuters.…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Economia orasului Bruxelles a suferit o lovitura grea dupa ce UEFA a decis inlocuirea orasului belgian dintre gazdele Campionatului European din 2020. Potrivit unui studiu efectuat de un student al Solvay Brussels School, pe nume Luc Jerome, Bruxelles a ratat venituri cuprinse intre 100,3…

- Primaria Bucuresti vrea reguli pentru toti transportatorii. Taximetristii vor sa nu mai existe concurente. Si, undeva intre cele doua, COTAR a anuntat pentru 13 decembrie un miting in Capitala, scrie publicatia Playtech. COTAR a anuntat cu cateva ore inainte de protest ca amana pentru 20 decembrie.…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- Senatorul PNL Florin Citu ii acuza pe Liviu Dragnea si Darius Valcov ca dau foc economiei si vine cu un scenariu sumbru pentru perioada urmatoare: ROBOR va depasi rata inflatiei. In caz contrar, spune el, lucrurile vor scapa de sub control. "Dragnea si Valcov dau foc economiei! La…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Curtea Suprema de la Madrid a renuntat la mandatele de arestare europene emise pe numele fostului lider al Cataloniei si a patru fosti membri ai Cabinetului sau. Judecatorul de instructie a decis sa mentina totusi mandatul de arestare spaniol impotriva acestora, ceea ce inseamna ca cei cinci…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Senatorii din Comisia de Buget au schimbat Ordonanta privind modificarile Codului Fiscal. Printre modificari se numara si aceea ca firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri. Mai exact, IMM-urile…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Ordonanta de urgenta privind TVA Split se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. USR intentioneaza sa determine respingerea actului normativ prin tergiversarea dezbaterilor, depunand in acest sens peste 5.000 de amendamente. Senatul…

- Decembrie e luna surprizelor, iar Netflix ti-a pregatit cateva. Cel mai popular serviciu de streaming isi tine utilizatorii aproape si in cea mai aglomerata luna din an, cu filme si seriale de top. Netflix a facut o lista cu serialele care merita atentia ta, mai ales ca unele dintre ele ti-au…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Dacia nu va lua parte la nebunia de "Black Friday". Nu vor exista oferte speciale sau oferte valabile doar o zi din partea producatorului auto romanesc, anunta Car Site. Oficialii Dacia considera ca "Black Friday" inseamna doar marketing, nimic altceva. "La Dacia, Vinerea…

- Parisul a fost ales sa gazduiasca Autoritatea Bancara Europeana (EBA) - care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexit - la finalul unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia estona a Uniunii Europene. Potrivit unei surse diplomatice, citate de Le Figaro, capitala franceza…

- Orasele grecesti Atena si Salonic au fost zguduite, vineri seara, de confruntari violente intre politisti si studentii care au marsaluit pe strazi pentru a comemora revolta din 1973. Protestul a fost pasnic la inceput. Nu mai putin de 10.000 de persoane s-au adunat in apropierea Ambasadei…

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Dupa ce a adoptat de urgenta trecerea contributiilor in sarcina angajatilor, Guvernul a dat fara sa anunte o noua ordonanta de urgenta prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului. Casa de avocatura VP&Partners a explicat, pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi. Calculul a fost facut de ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir.…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul Tudose a modificat Codul Fiscal a suferit ceva modificari de la anuntare pana la publicarea in Monitorul Oficial. Insusi Liviu Dragnea a declarat ca de miercuri de cand Guvernul a adoptat-o, s-a retras cu mai multi membri ai Executivului la Constanta si a lucrat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii pozitiei in fata Rusiei. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au dat de asemenea unda verde unei reforme profunde…

- Mitingul organizat marti dupa-amiaza la Mioveni s-a incheiat fara incidente dupa doua ore si jumatate, iar sindicalistii de la Dacia spun ca vor continua actiunile de protest daca Guvernul va adopta totusi modificarile din domeniul fiscal. Potrivit liderilor sindicali, la mitingul de la Mioveni…

- Printul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita, arestat in weekend, inca este foarte bogat, nu doar in tara sa, ci la nivel mondial, desi a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari. Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding - Fondul de investitii…

- Elon Musk are noi planuri in legatura cu SpaceX, compania are ocazia sa faca un progres important in urmatoarele luni. Racheta Falcon 9, de la SpaceX, decoleaza si aterizeaza deja in mod regulat, fara incidente, astfel ca nu mai e la fel de impresionant sa vedem videoclipuri cu aceasta. Asta…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- Asociatia MagiCAMP a lansat o campanie de strangere de fonduri prin SMS pentru finalizarea unui centru pentru familiile copiilor bolnavi de cancer internati in spitale. Viitorul centru, care va avea trei etaje si cate un apartament cu patru camere pe fiecare etaj, putand gazdui simultan 30…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- Sindicatul Automobile Dacia a anuntat, joi, ca va organiza un miting de protest la care vor participa aproximativ 8.000 de salariati, de la mai multe fabrici din judetul Arges, care sunt nemultumiti de transferul taxelor de la angajator la angajat. Viceliderul Sindicatul Automobile Dacia (SAD),…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Sectia pentru procurori a CSM a discutat, marti, raportul Inspectiei Judiciare cu privire la activitatea DNA, stabilind ca nu se impune revocarea Laurei Codruta Kovesi, insa ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca decizia ii va apartine si va fi luata tinand cont de "toate elementele", inclusiv…

- Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg. Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- Guvernul nu va majora pensia minima garantata la 640 de lei de la 1 ianuarie 2018, ci de la 1 iulie 2018, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Nu in ultimul rand, proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de…

- Politia turca a inceput, joi, o ampla operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut. Angajatii ministerului au fost…

- Volvo a anuntat preturile pentru noul SUV XC40, lansat de constructorul suedez in urma cu o luna. Conform unui comunicat oficial, preturile pentru noul Volvo XC40 incep de la 40.873 de euro. La acesti bani primiti versiunea cu motor diesel cu 4 cilindri de 2.0 litri si 190 de cai…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, OUG 53/2017 pentru modificarea si completarea Codul muncii prin care se stabileste ca angajatorul isi poate relua activitatea dupa ce plateste contraventia pentru persoanele identificate fara contract de munca. OUG 53/2017 prevede modificarea…

- Atentatul cu masina-capcana comis sambata in capitala Somaliei, Mogadishu, de presupusi membri ai organizatiei teroriste al-Shabab, s-a soldat cu cel putin 215 morti si peste 350 de raniti, conform ultimului bilant anuntat de surse sanitare locale, fiind cel mai sangeros din istoria acestei tari sfasiate…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna august 2017 a fost de 3.290 de lei cu 1,2% mai mare fata de luna precedenta. Castigul salarial mediu net a fost de 2.364 lei, respectiv 514 de euro la cursul mediu de schimb din septembrie 2017 (luna de incasare efectiva a banilor) sau…

- Directorul de design al grupului Renault recunoaste ca a ramas surprins de cerintele clientilor la noul Dacia Duster. Olandezul Laurens van den Acker e convins ca noul Duster ar trebui sa aiba o gama mai larga de optiuni. "Multi dintre oamenii care cumpara masina se gandesc: 'Wow,…

- Anul 2018 se anunta unul extrem de spectaculos pentru industria auto. Pe langa mult asteptatul Model 3 de la Tesla, pasionatii de masini sunt nerabdatori sa vada noile modele ale celor de la Jaguar, Alfa Romeo sau Honda. Publicatia canadiana Driving a intocmit un Top 10 al celor…

- In curand, nu vor mai exista online sau in reviste fotografii cu domnisoare ale caror proportii au fost modificate in Photoshop, datorita unei noi legi, scriu cei de la PLAYTECH. Deja de cativa ani, au intrat in lumina reflectoarelor fotografiile de pe copertile revistelor care deformeaza…