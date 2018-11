Senatorul Badalau, audiat la DNA: nu pot sa spun ca a fost o surpriza placuta

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a fost audiat, marti, la DNA, parlamentarul precizand ca a declarat ce a avut de declarat in fata procurorilor. Badalau nu a spus nici calitatea in care a fost chemat si nici dosarul in care a fost citat.

- Explozie și tentativa de jaf la o Banca din Bolintin vale, județul Giurgiu. Doi hoti au incercat sa sustraga un bancomat printr-o metoda inedita. Au pus langa acesta o butelie, provocand o explozie. N-au reușit decat sa distruga ferestrele unitatii bancare. Dupa ce au vazut misiunea eșuata, hoții s-au…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca el nu a votat impotriva presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, la sedinta Comitetului Executiv (CEx) National de saptamana trecuta, desi a facut parte din grupul…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente primar al orasului Cluj Napoca, a ajuns joi la Inalta Curte de Casatie. Emil Boc ar fi ajuns in fata instantei pentru a da declaratii in calitate de martor, in dosarul Microsoft, din cate anunta Antena3. Amintim ca Boc a condus Executivul incepand cu decembrie 2008…

- O tanara s-a trezit cu un buchet de flori pe masina parcata in zona Parcului Rozelor. Buchetul a fost insotit de un bilet pe care ... The post Surpriza (ne)placuta pentru o tanara, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi "o surpriza placuta", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu va tăia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va…

- „Nu va taia nimeni Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat - n.red.), nu il va bloca. Chiar va fi o surpriza placuta fata de Pilonul II de pensii, pana la finalul acestui an", a declarat Teodorovici, la o emisiune de la Digi24. Surpriza sau modificarea a fost decisa in baza analizei anuntate…