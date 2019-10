Stiri pe aceeasi tema

- "Starea de sanatate a domnului Ion Iliescu este stabila, iar suferinta cardiaca se afla intr-o discreta ameliorare. Supravegherea si tratamentul vor fi continuate in conditii de spitalizare", precizeaza un comunicat de presa, semnat de managerul spitalului Elias, dr. Mugur Ardelean. Ion Iliescu…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari în trimestrul al treilea, mai mult decât favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care îl taloneaza de acum în sondaje, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Senatorul independent…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari in trimestrul al treilea, mai mult decat favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care il taloneaza de acum in sondaje, noteaza AFP. Senatorul independent Bernie Sanders, al treilea in cursa…

- Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, a fost internat de urgența in spital din cauza unor dureri in zona toracica, scrie BBC News. Echipa de campanie a senatorului american a anunțat miercuri ca medicii au identificat un blocaj arterial care a necesitat montarea a doua stenturi. ”Senatorul Sanders…

- Senatorul independent Bernie Sanders, candidat din partea democraților la alegerile prezidențiale, a fost supus unei intervenții chirurgicale din cauza unui blocaj arterial dupa ce a simțit dureri în piept, a anunțat miercuri echipa sa. Acesta și-a suspendat campania, relateaza AFP.”În…

- Senatorul american Bernie Sanders, în vârsta de 78 de ani, si-a întrerupt campania pentru Casa Alba dupa ce a fost spitalizat marti din cauza unor dureri în zona toracica, a comunicat miercuri echipa sa.

- Medicii au identificat un blocaj arterial care a necesitat montarea a doua stenturi.'Senatorul Sanders vorbeste si are o stare de spirit buna', a declarat consilierul sau sef de campanie, Jeff Weaver, informeaza Agerpres.'Se va odihni in urmatoarele cateva zile. Anulam evenimentele…