Senatorul Alina Gorghiu a devenit mamă pentru a doua oară Alina Gorghiu mai are un baiețel, pe Noah, cel care s-a nascut in timpul campaniei electorale din 2016.



Referitor la numele celui de-al doilea copil, și acesta va fi ales tot de soț și va fi un nume scurt, ca Noah, primul ei copil, noteaza stiripesurse. "Se mai intampla lucruri si pe langa politica. Avem un mostenitor, mostenitorul 2. N-am ales inca numele, dar ma bucur foarte tare. Radiez. E tot flacau. Cel mic stie ca mami are in burtica un bebe, un nou "bebi". Nu pricepe deocamdata, are 2 ani si 2 luni. E mai greu cu priceputul acum, dar sper sa se bucure", declara in iulie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

