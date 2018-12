Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si statele sale membre trebuie sa se pregateasca pentru 'impunerea de sanctiuni tintite', au subliniat eurodeputatii, intr-o rezolutie adoptata joi cu 325 voturi pentru, un vot contra si 19 abtineri. De asemenea, europarlamentarii au cerut un embargou asupra exporturilor de arme dinspre…

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Echipa Firqat el-Nemr sau „Tiger Squad" este bine cunoscuta inclusiv serviciilor secrete americane. Aceasta a fost formata in urma cu un an, iar cei 50 de membri ai ei sunt unii dintre cel mai bine pregatiti oameni in domeniul militar si in spionaj. Membrii echipei de asasini ar fi fost recrutati din…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Pana mai ieri prezentat ca un reformator, imaginea printului mostenitor Mohammed ben Salman a fost in ultima vreme grav afectata de decizii controversate. Dar indiciile care duc la el in privinta asasinarii brutale a jurnalistului saudit dizident Jamal Khashoggi vor fi greu de demontat.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, conform