Senatorii sar în ajutorul elevilor: Programul de transport de persoane în județ, corelat cu orarul școlilor Senatul a aprobat in ședința de luni OUG privind transportul de persoane, prin care este stabilita atribuția Consiliilor Județene de a corela programul de transport al persoanelor cu orarul de funcționare al unitaților de invațamant, anunța MEDIAFAX. Citește și: Misterul a fost elucidat! De ce nu l-au reținut polițiștii pe olandezul ucigaș la plecarea de pe aeroport Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transporturilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Programul judetean de transport de persoane trebuie corelat cu orarul de functionare al unitatilor de invatamant, iar in situatia in care nu se poate realiza acest lucru, consiliile judetene si locale sunt obligate sa asigure transportul

